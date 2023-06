Garáž měl plnou marihuany. Chtěl jsem hulení na celý rok, vysvětloval mladík

Když vtrhli policisté do jeho garáže v Plzni, našli tam velké množství marihuany. Třiadvacetiletému Martinu Markuzzimu za to hrozilo až deset let vězení, ale i díky tomu, že u plzeňského městského soudu prohlásil vinu, vyvázl s podmínkou. Státu ale propadly zajištěné pytle s konopím.

Martin Markuzzi u plzeňského soudu. | Foto: Deník/Milan Kilián

„Ačkoli nedisponoval povolením k zacházení s návykovými látkami, neoprávněně v Plzni v garáži v městské části Lobzy od přesně nezjištěné doby do 17. října 2022 přechovával a zpracovával za účelem další výroby rostliny konopí,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Pavel Tolar. Dodal, že šlo o celkem 202 kusů suchých částí rostlin, z nichž drť o hmotnosti bezmála čtyři kilogramy obsahovala 231 gramů účinné látky THC. Dále měl Markuzzi v garáži osm rostlinných stonků a jednu celou suchou rostlinu, to vše také obsahovalo THC. „Spáchal tak zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ doplnil Tolar. Když řekneš ne, budu smutný. Dívku roky znásilňoval vlastní otec, dostal osm let Mladík s výrazným tetováním u soudu činu litoval. „Byl jsem zmagořen. Věděl jsem, že budu mít hulení na celý rok, nepřemýšlel jsem,“ řekl Markuzzi a dodal, že se od doby, co ho odhalili policisté, snaží žít slušně. Našel si práci a přestal s užíváním drog a alkoholu. „Vše, co je v obžalobě, je pravda. Prohlašuji vinu. Lituji toho, co jsem udělal,“ dodal obžalovaný, jenž byl v minulosti už třikrát soudně trestán, mimo jiné za jízdu pod vlivem omamných a psychotropních látek. Za mřížemi ale ještě nebyl a nemusel tam ani tentokrát. Pytle s konopím propadly státu Senát v čele se soudcem Vladimírem Žákem uznal obžalovaného vinným a potrestal ho odnětím svobody v trvání 28 měsíců, které mu podmíněně odložil na zkušební dobu tří let. Státu také propadly tři pytle s konopím, provizorní sušička a další věci zajištěné policií při prohlídce garáže. Martin Markuzzi u plzeňského městského soudu: Zdroj: Deník/Milan Kilián Soudce Žák v odůvodnění uvedl, že na jedné straně Markuzzimu polehčuje prohlášení viny, na druhou stranu je ale nutné přihlédnout k poměrně velkému množství zajištěné drogy. „Dvěma zásadními přitěžujícími okolnostmi je, že obžalovaný čin spáchal po zralé úvaze a že byl v minulosti soudně trestán,“ připomněl Žák. Obě strany se vzdaly právě odvolání, a tak je verdikt pravomocný.

