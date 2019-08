Soudce tím připomněl poučení, že obžalovaný má právo hájit se způsobem, jaký uzná za vhodný – přičemž reagoval na to, že dotyčný na jedno nadechnutí dokázal uvést i tři odlišné a vzájemně si odporující podrobnosti ke skutku, pro který je stíhán. Zpovídá se ze znásilnění 12leté školačky. A přikyvuje, že dobře věděl, kolik je jí let; šlo o spolužačku jeho sestry.

Obžaloba ze znásilnění

Nedoučenému zahradníkovi, jehož posledním dokončeným vzděláním je podle jeho vlastního vyjádření šestá třída zvláštní školy (a který také uvedl, že je otcem tříleté dcery, o niž se nestará, protože ji matka odvezla do Anglie), klade státní zástupkyně Miloslava Zagarová za vinu, že se sexuálně motivovaného útoku na dítě dopustil loni na jedné z ubytoven ve Slaném: pravděpodobně 2. září kolem 16. hodiny. Podle žalobkyně dívku z chodby zatáhl na toaletu, zakryl jí ústa, svlékl kalhoty i kalhotky – načež mělo dojít k blízkému kontaktu intimních partií. Ustal prý až ve chvíli, kdy se ho dívce podařilo odstrčit.

Tak se to nestalo, odmítá obžalobu Arnošt G. Nepopírá, že s obnaženou dívkou na toaletě byl – ovšem s tím, že k ničemu nedošlo. A vše se prý stalo z její inciativy; tvrdí, že školačka ho „naháněla“ už pár měsíců s tím, že se s ním touží vyspat. Ve vysvětlování, co přesně a v jaké posloupnosti se odehrálo, se však rozcházel. Nedokázal ostatně ani kloudně vysvětlit, jak to měl v době projednávaného skutku s drogami. Přiznal nicméně zkušenosti s pervitinem i to, že se v den, který zmiňuje žalobkyně, „zkouřil“ marihuanou. Střídavě uváděl, že to bylo před událostí na záchodcích i po ní. Hodně věcí si prý nepamatuje, nicméně trvá na tom, že čin, pro který byl obviněn ze znásilnění, si dívka vymyslela – a on by byl rád, „aby tohle skončilo“.

K ničemu prý nedošlo. Skoro

Po dlouhém upřesňování výpovědí a probírání rozporů dospěl obžalovaný k vyjádření, že dívku potkal na chodbě ubytovny, líbali se na obličeji a domluvili se, že on počká, než ona odnese do pokoje své rodiny skleničku s kávou vypůjčenou od babičky. Pak spolu šli na toaletu, kde se podle jeho tvrzení školačka obnažila a začala svlékat i jeho. „Chtěla to se mnou dělat,“ prohlásil. K ničemu však nedošlo, protože on jí v tom podle svých slov zabránil.

Vypovídal dále, že na záchodcích bylo moc lidí, a tak se s dívkou vydali do zákoutí u obchodního domu. Posléze vysvětloval, že tohle se vlastně mělo stát o den později. Arnošt G. tvrdí, že i tam se slečna svlékala. „Chtěla to, já ne; já bych do toho nešel,“ uvedl. Pak ale opakovaně kývl na to, že je pravdou, co na jaře uváděl u kladenského soudu, když se rozhodovalo o uvalení vazby. „Chtěl jsem se s ní vyspat, ale nešlo to, protože příliš smrděla,“ přiznával souzený muž. „Ona se svlékla, že jí to tam dám, ale nešlo to. Prostě byla špinavá, asi se nekoupala; šel jsem hned pryč,“ zdůrazňoval, že i když měl zájem, nakonec k ničemu nedošlo. Nechápe prý, proč pak dívka šla za svou mámou, vykládala, že se s ní vyspal a že je s ním těhotná – a totéž měla říkat i svému otci a bratrovi…

S tvrzeními obžalovaného však nejsou v souladu další informace ve spisu. Kriminalisté zaznamenali, že školačka se svěřila se svým zážitkem až s odstupem. A nikoli mamince, ale kamarádce; ta to pak pověděla své matce. Teprve od ní se informace dostala k policii. Arnošt G., jenž si podle vlastních slov byl vědom, že ho policie shání, se skrýval (údajně snad v Chomutově); dopaden byl až letos v březnu na diskotéce v Mostě. „Já si chtěl vydělat peníze a pak se sám jít udat – ale neudělal jsem to, protože jsem se bál,“ prohlásil v jednací síni.

Další soud kvůli loupeži

Obžalovaný, jehož postava se mezi členy vězeňské eskorty téměř ztrácí, se po soudní budově pohybuje mimořádně pomalu. Nosí totiž i pouta na nohou – takzvaného medvěda – a tento řetízek mu na žádost eskorty nebyl sejmut ani v jednací síni. Kromě znásilnění, za což mu v případě uznání viny a při nezměněné právní kvalifikací hrozí trest odnětí svobody v trvání od pěti do dvanácti let, je stíhán ještě pro zločin loupeže. „To jsem udělal tu kabelku,“ přikývl, že tahle informace sedí. Když hovoří o „elpasu“, o loupežném přepadení souzeném zvlášť, skutek, za který může být ve hře až deset let pobytu za mřížemi, nepopírá.