Chtěli vyhodit do povětří dům i s exekutory. Nyní půjdou manželé do vězení

Manželé Blatní půjdou do vězení. Rozsudek si vyslechli ve středu od soudce Aleše Novotného v prostorách Krajského soudu v Brně. Vojtěch Blatný půjde na osmnáct let do vězení se zvýšenou ostrahou za pokus o vraždu, pokus o obecné ohrožení a za napadení úřední osoby. Jeho manželka Hana půjde na čtyři roky do vězení.

Obžalovaný Vojtěch Blatný. | Foto: Deník