Rettová hlídala děti z vietnamské komunity dvacet let. V osudný březnový den roku 2019 jich měla na starost pět, od osmiměsíční holčičky až po desetiletého chlapce. Podle obžaloby měla jedno z dětí odkopnout, když ji tahalo za nohu. Devatenáctiměsíční chlapec za několik dní v nemocnici zemřel na následky pádu, který mu způsobil rozsáhlé poškození mozku.

Státní zástupkyně při líčení u Krajského soudu v Plzni uvedla, že seniorka o zranění neinformovala rodiče a záchranku zavolala až na popud otce. „Úmrtí se mohlo odvrátit včasným poskytnutím lékařské péče,“ konstatovala.

Chůva řekla, že dítě bylo problematické, ale odmítla, že by mohla za jeho smrt. „Cítím se nevinná. V životě bych mu neublížila. Že je zraněný, jsem se dozvěděla až v 11 večer od policie. Velký trest je pro mě jen pomyšlení, že dítě zemřelo, a že se nemohu stýkat s dětmi, které jsem vychovávala. Dýchala bych pro ně,“ řekla u soudu. Přiznala, že ho odkopla, ale odmítla, že by padl na hlavu.

Soud ji poslal do věznici na pět let, zároveň musí za smrt dítěte jeho rodičům zaplatit celkem milion korun. Dostala také zákaz na pět let vykonávat práci chůvy u nepříbuzných dětí. Rettová se odvolala, ale neuspěla. „Odvolání obžalované bylo zamítnuto jako nedůvodné,“ řekla Deníku mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová.