V únoru ji propustili z vězení za krádeže, od března až do poslední dubnové dekády znovu „úřadovala“.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

A po vypátrání a zadržení porubskými kriminalisty čtyřiatřicetiletá recidivistka nijak nezapírala! „Uvedla, že využívala nepozornosti obětí zejména při nakupování. Vylíčila svůj zájem o finance v jejich v peněženkách,“ popsala policejní mluvčí Gabriela Pokorná. Její kolegové zjistili, že kapsářka spáchala v Ostravě a Opavě přinejmenším devět krádeží s celkovou škodou téměř devětadvaceti tisíc korun. Pomineme-li případ, když si do kapsy strčila dva krémy a opustila prodejnu bez zaplacení, okrádala nakupující ženy. „A to třeba při zkoušení bot,“ upřesnila Pokorná. Naposledy zlodějka obrala o důchod (více než desetitisícový) osmaosmdesátiletou seniorku, která si peníze dala do tašky na kolečkách… když chtěla u pokladny zaplatit, nebylo už čím.