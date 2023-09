K poli s cibulí se blíží přes louku starší žena. Na řidítkách kola visí velká nákupní taška. Když nás zpozoruje, odjede pryč. „Chvíli počká a vrátí se, a tak je to pořád dokola,“ odhaduje zkušeně hlídač Evžen a přidává další zážitky z posledních nocí: „Třeba tady byli tři chlapi, chtěli si odnést osm pytlů po třiceti kilech,“ krčí rameny hlídač za volantem.

„Ani se nestydí, vyhodíme je z jednoho pole, přejedou na druhé a tam kradou vesele dál, fakt je to peklo,“ říká bezradně farmář Jan Věcek.

Obtížná situace. Malí pěstitelé se snaží svou produkci udat na internetové mapě

Jeho firma VH Agroprodukt z hradeckých Piletic pěstuje cibuli na 140 hektarech a teď je zhruba v polovině sklizně. Lidé kradou nejen cibuli, ale také mrkev, celer a další kořenovou zeleninu. Po zkušenostech z minulých let začali letos pole hlídat hned od začátku sklizně. „Zboží je prostě na krámech drahé a lidi mají strach, co bude, tak aby ušetřili, tak si to nakradou. Část to ale nemá ani pro sebe a prodává to dál,“ myslí spolumajitel společnosti VH Agroprodukt. Krádeží podle něj letos přibylo několikanásobně.

Z polí mizí cibule za statisíce

Cibuli firma prodává do řetězců za cenu kolem 12 korun za kilo. „Kdybychom to nehlídali, tak je to pro nás katastrofa. Z polí nám mizí odhadem desítky tun cibule, škoda je minimálně v řádu statisíců korun. Od jara se o to staráme, a když máme sklidit, tak zažíváme tohle,“ dodává statný zemědělec.

Je podvečer kolem sedmé večer. Nad rozlehlým polem u silnice poblíž Smiřic zapadá slunce a cibuli tady sklízí kombajn. „Krade se celou noc, nejvíc do čtyř hodin ráno, ale třeba i kolem páté. Někteří lidé jdou do práce a cestou se staví na poli,“ kroutí hlavou Evžen Skral. S kolegou hlídá pole celou noc. „V sobotu to tady ale bylo i přes den jak na parkovišti u Kauflandu,“ vtipkuje s trpkostí v hlase.

Usedáme do terénního pickupu, na úzké cestě podél pole proti nám jede starší ford.