VIDEO: Muž odmítl dát agresorovi cigaretu. Ten ho zmlátil a zkopal

Muž odmítl agresorovi dát cigaretu. Ten ho za to několikrát udeřil pěstí do hlavy, a to tak silně, až napadený spadl na schody. Útočník poté muže zkopal a utekl.

Napadení v Praze. | Video: Policie ČR