Čínská firma Zhenhua Data Technology, která se na svém už vypnutém webu označovala za pionýra ve využití dat pro hybridní válku, shromáždila profily zhruba 700 prominentních Čechů. V databázi jsou politici, diplomaté, pracovníci bezpečnostních institucí, akademici a podnikatelé i jejich dětí. Profily mají také některé instituce. Napsal to dnes server Aktuálně.cz, podle nějž je databáze součástí rozsáhlého souboru informací o západních činitelích, který z čínské firmy unikl. Případem se zabývá Bezpečnostní informační služba (BIS).

Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) | Foto: ČTK / ČTK

"V tuto chvíli získaná data analyzujeme, takže by bylo předčasné jejich obsah komentovat. Pokud Čína vytváří data lidí, kteří ji v České republice zajímají, bylo by logické, kdyby mezi nimi figurovalo i moje jméno," řekl serveru ředitel BIS Michal Koudelka. Podle něj jde o další důkaz toho, že čínské zpravodajské služby se snaží získat informace jakoukoliv formou. "To je riziko, na které dlouhodobě upozorňujeme," doplnil Koudelka.