Právě ten den byla na benzínové stanici v ulici Poděbradská nalezena fenka. Strážníci zjistili, že je čipovaná a v Národním registru majitelů zvířat je uveden kontakt na jejího majitele. „A tak se Meggi díky povinnému čipování dostala během několika minut zpátky ke svému majiteli. Na služebně městské policie stačila pouze se strážníky lehce poobědvat,“ uvedl vrchní strážník Martin Rajl.

Strážníci také vyzývají majitele psů, aby při povinném čipování nezapomněli na zapsání psa do některého z registrů. „Uvedení kontaktu na majitele psa je pro nás v těchto případech nejdůležitější,“ doplnil Rajl.

Systém čipování psů čeká pravděpodobně v budoucnu ještě řada úprav. Právě kvůli jeho efektivnosti je nutná také registrace zvířete. Jak ukazuje aktuální případ z Nymburka, smysl to rozhodně má.

Majitelé psů se nemusí obávat, že by jejich pes při zákroku trpěl. Je to proces podobný očkování. Jedná se o injekci do podkoží na krku, kdy je psovi vpraven čip velikost zrnka rýže. Pořizovací cena čipu se pohybuje mezi 120 a 450 korunami.