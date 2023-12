Majitelka bytu prožila šok. Ráno našla v dětském pokoji spát cizího muže

Nezamčené vchodové dveře do paneláku a klíče zapomenuté zvenku v zámku od bytu, to se pro muže bez domova stalo ve Větřní pozvánkou k očistě. Skončilo to ale šokem pro majitelku bytu, která v době, kdy se jí po bytě pohyboval cizí člověk, spala nerušeně v ložnici. Muže našla až ráno, jak si pochrupuje v posteli v dětském pokoji.

Cizí muž vnikl v noci do bytu ve Větřní na starém sídlišti (na snímku). Majitelka bytu v tu dobu nerušeně spala v ložnici. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová