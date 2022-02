Cizinec ocelovou tyčí ničil vše, co mu přišlo pod ruku. Šel i proti strážníkům

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Agresor ničil v pražské Petýrkově ulici zaparkovaná auta, poté se přesunul do garáže, kde ocelovou tyčí demoloval vše, co mu přišlo pod ruku. Lidé měli obavy o souseda, který si do garáže zrovna šel pro auto. Událost se stala v pondělí ráno.

Řádění agresivního muže s ocelovou tyčí. | Video: Městská policie Praha