Právě díky vrtulníku se je nakonec podařilo objevit na nedalekém poli. Zákrok pak dokončily pozemní hlídky navigované ze vzduchu. V sobotu pak policie potvrdila, že se skutečně jednalo o konflikt cizinců. O rvačku s mimořádně závažnými následky. Dvaadvacetiletý muž skončil v nemocnici s bodnořeznými zraněními – a třiadvacetiletý zemřel na místě.

Proč se tehdy chopil nože, vysvětluje od úterka před Krajským soudem v Praze Sagar N. původem z Nepálu. Třiadvacetiletý muž, jenž u nás pracoval ve výrobně baget, čelí obžalobě z pokusu o těžké ublížení na zdraví. V případě uznání viny a odsouzení mu může hrozit trest odnětí svobody v rozpětí od osmi do 16 let. Vazebně stíhanému cizinci, který vinu nepopírá, nicméně jistě v očích senátu v čele s předsedkyní Naděždou Bittnerovou (jež zatím hlavní líčení rozplánovala na tři dny) prospěje, že se k útoku nožem přiznává.

Vysvětloval, že zatímco dva krajané osudného dne nešli do práce a věnovali se popíjení, on s dalším kolegou začali pít alkohol až po návratu ze směny. Postupně se atmosféra vyostřila a ti opilejší prý začali střízlivější dvojici napadat. Dokonce prý spolubydlícímu obžalovaného rozbili o hlavu láhev. On pak nejprve ztrestal nožem agresora s flaškou. Zranil ho na ruce a noze tak, že nebyl bezprostředně ohrožen na životě. Kumpán, který mu přišel na pomoc, bohužel následkům bodnutí do hrudníku, břicha a zad podlehl.

Ano, bohužel – on prý nikomu ublížit nechtěl; jen se bránil…

Těžké ublížení na zdraví (§ 145)

1. Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

2. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1:

a) na dvou nebo více osobách

…

3. Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.



Zdroj: trestní zákoník