Ač má Jan Svárovský (33) trestní rejstřík popsaný jako zamilovaná sedmnáctka deníček a jen pár měsíců předtím vyšel z vězení, pracoval jako ochranka v jednom z plzeňských supermarketů Billa a dohlížel na to, aby se tam nekradlo. Podle obžaloby, která nyní zazněla u plzeňského soudu, to ale jednou s „chráněním“ pořádně přehnal. Zákazníka, který nic neodcizil, bezdůvodně obvinil z krádeže a poté mu vyhrožoval. Vyděšeného mladíka tak přiměl k zaplacení pokuty.

Jan Svárovský před plzeňským soudem. | Foto: Deník / Milan Kilián

Incident se odehrál vloni v lednu, kdy se po šichtě zastavil v obchodě Ondřej P. „Koupil jsem si jídlo, bylo toho tak za dvě, tři stovky. Zaplatil jsem u pokladny, do batohu jsem ale stačil dát jen banány. Přistoupili ke mně tři sekuriťáci a obvinili mě, že jsem zboží nezaplatil. Říkal jsem jim, že to není pravda, ale nezajímalo je to, ani prodavačky se nezeptali na účet a odvedli mě dozadu,“ líčil soudu štíhlý mladík. Dodal, že krátce poté dva členové ochranky odešli a zůstal s ním jen jeden. Ten ho nutil podepsat formulář, kde se přiznává ke krádeži.