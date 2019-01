Nechce vycházet ze svého pokoje, ve snech se jí vrací, co se stalo. 14letá Natálka z Teplic, kterou v minulých dnech přepadl muž v centru lázeňského města, se z nemilé životní zkušenosti bude zotavovat hodně dlouho. Měla proti sobě na ulici zloděje s nožem v ruce, který po ní chtěl peníze. Naštěstí si velmi dobře zapamatovala jeho popis, což pomohlo policistům, aby ho brzo dopadli a poslali za mříže.

„Policie na místě byla do tří minut poté, co je dcera zavolala mobilem. Byl to pro ni šok. Stalo se to v půl čtvrté odpoledne u bývalého Telecomu. Široko daleko zrovna nikdo nebyl,“ líčí otec přepadené dívky Josef L. „Stále se jí vrací to, jak na ni pachatel křičel, aby mu dala peníze, nebo že ji podřízne krk,“ pokračuje rodič, který pro zloděje s nožem v ruce požaduje 10 let vězení.

Dívka měla peněženku uloženou v batohu na zádech. Mířila zrovna do obchodů utrácet otcovy peníze, které měla u sebe na oblečení. Ze strachu pak batoh hodila na zem před lupiče. Ten z něj vytáhl pouzdro s penězi a utekl. Policisté později ukradenou peněženku našli v odpadní nádobě v okolí místa činu. Peníze v ní chyběly.

Policie, jak jsme informovali o případu už ve čtvrtek, měla lupiče do hodiny pod zámkem. V pátek dopoledne soudce potvrdil pro dotyčného umístění do vazební věznice, kde bude čekat na soud, který mu vyměří další trest.

Tepličané o případu přepadené školačky diskutují na sociálních sítích. Vesměs odsuzují, co se v poslední době ve městě s odkazem na předvánoční vraždu a přepadené zlatnictví v centru města přihodilo. „Co se to teď děje v Teplicích? A to tu ještě není ta záchytka,“ napsala na Facebooku Teplického deníku Jarmila Slámová. „Trestní zákon je mírný. Za každý čin dostanou pár let, tak čeho se mají bát,“ přidala se Zdena Postupková. Diskutéři také oceňují včasný a především úspěšný zásah policie. „Pochvala a velká,“ uvedl Radek Jareš.

Ne vždy se pachatele podaří v krátké době zadržet. V tomto případě se jedná o 24letého muže s bohatou zlodějskou minulostí. Přiznal se a vydal i nůž, kterým mladé dívce vyhrožoval.

V roce 2017 policisté na Teplicku řešili 36 podobných loupeží. Objasnit se podařilo 26 z toho. Za loňský rok čísla ještě nejsou od policie k dispozici. Určitě mezi nimi ale bude letní série přepadení z Trnovan, kde mladá dvojice strhávala starším paním řetízky z krku. Vybrali si oběť přímo na ulici. Žena ze zlodějského dua pak k dotyčné přiběhla, strhla řetízek a následně se svým komplicem, který hlídal okolí, zmizeli v uličkách Trnovan. Mezi obětmi byla tehdy i babička Lucie z Teplic.

„Vracela se navečer po chodníku z obchodu domu. Zbývaly jí ještě tři minuty chůze s taškami, když k ní potichu a nepozorovaně přikročila mladá žena a z ničeho nic strhla z krku zlatý řetízek,“ líčila vnučka, co se stalo. Pro sedmdesátiletou seniorku z Teplic to byl vloni v létě hrůzný zážitek. „Bylo to zezadu, nemohla nic tušit. Hrozně se lekla. Navíc to nebylo poprvé, co jí takto přepadli,“ vyprávěla tehdy vnučka přepadené.

Nakonec i v těchto případech spadla klec. Policisté dvojici lapků zadrželi krátce po posledním přepadení, když se vrhli na ženu procházející se po bruslařském okruhu ve sportovním areálu Anger.