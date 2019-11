/VIDEO/ Čtveřici útočníků, kteří v minulých dnech napadli hosty jednoho karlovarského klubu zadrželi karlovarští kriminalisté ve spolupráci s kriminalisty z Tábora a Písku.

Záznam ze zatčení a předvedení agresorů k soudu | Video: PČR

„Muži ve věku 22, 24, 24 a 26 let měli nad ránem přijít do klubu s úmyslem způsobit těžkou újmu na zdraví, kdy společným jednáním měli fyzicky napadnout pěstmi tři muže a dokonce i jednu ženu. Další ženu držel jeden z útočníků v takzvané kravatě, aby jí zabránil v odchodu a možném zavolání pomoci,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Kateřina Krejčí. Napadeného muže měl 24letý pachatel navíc několikrát udeřit barovou židlí a dalšímu muži dokonce několikrát dupnout na hlavu. Lidé z baru museli být ošetřeni v nemocnici. Jak se ukázalo, nebyl to zdaleka první incident. Jeden z útočníků totiž v jiném baru, slovně a fyzicky napadl dalšího muže i jeho družku. „Žena utrpěla zranění, se kterým byla převezena do nemocnice.,“ dodala Kateřina Krejčí.