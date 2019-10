Policii se podařilo vypátrat sedmdesátiletého cyklistu, který se před dvěma dny ztratil na výletě v Jizerských horách. Muž byl v těžko přístupném terénu, záchranáři pro něj museli slaňovat.

Les. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Babej Ivan

„Muž byl při vědomí a komunikoval s námi. Vrtulník ho dopravil do Krajské nemocnice v Liberci k dovyšetření,“ popsal zákrok mluvčí krajské záchranky (ZZS LK) Michael Georgiev. Po pohřešovaném pátraly od sobotního večera desítky lidí, a to policisté i s kynology, hasiči i členové Červeného kříže. Do akce byl nasazen i vrtulník. Muže se přesto podařilo objevit až v pondělí odpoledne.