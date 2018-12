S vážnými zraněními skončili ve čtvrtek dopoledne po dopravní nehodě v Troubsku na Brněnsku dva policisté a cyklista. Muž na kole nedal policejnímu autu přednost. To sjelo do příkopu a oba policisté zůstali zaklínění uvnitř.

Nehoda se stala v Jihlavské ulici v Troubsku. Cyklista vjel policistům do cesty a ti se mu snažili vyhnout. „S policejním autem sjeli do příkopu a oba zůstali zaklínění ve voze. Museli je vyprostit hasiči," uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.



Oba policisté i cyklista se při nehodě zranili, záchranáři je odvezli do nemocnic. „Jeden z policistů utrpěl středně těžká poranění a převezli jsme ho na urgentní příjem svatoanenské nemocnice. Cyklista a druhý policista se zranili lehce, oba jsme zavezli na traumatologii bohunické fakultní nemocnice," popsala zásah mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Po nehodě, která se stala krátce po desáté hodině dopoledne, byla silnice na čas uzavřená a řidiči museli využívat objízdné trasy. „Policejní auto z příkopu vyprostil jeřáb. Nyní už je silnice opět průjezdná," vysvětlila policejní mluvčí Hrůzová krátce po dvanácté hodině.