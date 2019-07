„Předtím jsem si jej nikterak nevšímal. Přišel sem docela v klidu. Mohlo být něco mezi pátou šestou hodinou večer, hodinky jsem nesledoval. Ještě než přišla jeho manželka, dal si pár piv. Podle obsluhy asi pět. V tu chvíli opravdu nikdo netušil, že se blíží tragédie,“ vzpomíná muž na chvilky před osudnou událostí.

Prásk a výkřik

Podle něj po příchodu ženy začala dvojice debatovat o budoucnosti a majetku. „Měli na stole rozložené nějaké papíry. Nejdřív bylo vše v klidu. Pak se začali hádat. Ten muž si pak někam odběhl. Asi pro pistoli,“ spekuluje mladý muž, který byl zrovna ve vedlejší místnosti. „Byl jsem v kuchyni, kde jsem znovu slyšel hádku. Pak prásk a výkřik. A poté už jen hrobové ticho. Ten muž pak přišel za číšníkem a řekl mu, co udělal.“

Pak si podle kuchaře střelec jen sedl a v klidu čekal na příjezd policie a záchranky. V tu dobu byla v restauraci asi desítka hostů.

Do restaurace si pozval i maminku

„Když si pomyslím, že jsem na místě, kam mířila střela, seděla jen den předtím i se svým sedmiletým synem, běhá mi mráz po zádech,“ doplnila mladého muže jeho kamarádka. Podle ní nešlo o zkratkovité jednání.

„Měli si to vyřešit doma. Ale asi to měl již předem promyšlené. Co já vím, tak si na schůzku pozval i maminku a tchyni. Asi jim chtěl něco demonstrovat,“ dodala žena.

Přítomnost maminky potvrdil i její kamarád. „Vím, že tu byla před zahrádkou. A když se to stalo, chtěla mermomocí za synem. Prý ji tam pozval. Ale dovnitř se již nedostala.“

Smutnou událostí nyní žije prakticky celý Rychnov. „Je to hrozné. Znala jsem ho snad od nepaměti a byl to velice slušný člověk. Dokonce mi před časem pomohl vybrat automobil,“ nechala se slyšet provozní restaurace jen pár metrů od místa činu. „Kolem půl osmé jsme zavřeli zahrádku. Pak tu najednou začal frmol. Opravdu doteď nechápu, co se mu honilo hlavou,“ dodala žena. „Prostě mu prdlo v bedně. Nijak jinak si to nedovedu vysvětlit,“ uvedla jedna z prodavaček s tím, že čtvrteční střelba je jedním z nejčastějších témat konverzací.