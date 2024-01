Další agresivní útok ovčáků v Karlových Varech. Tentokrát to odneslo štěně

„Bylo to štěně staforda, které má prokousnutou nohu a břicho,“ prozradil Deníku Petr Prokeš ze Záchranné a odchytové služby pro zvířata, který na nebezpečné ovčáky upozorňoval prostřednictvím své facebookové skupiny už na konci loňského roku. Majitelem nebezpečných psů, které terorizují sídliště Čankovská, má být podle informací redakce podnikatel Dalibor Prchlík. Jenže ten oponuje, že jsou už tři týdny mimo region.

Psích útoků jsou ročně stovky. Doplatila na ně i rodina herce Jana Hrušínského

Právě na konci prosince agresivní psi zaútočili na Čankovské už třikrát. V jeden den, a to 28. prosince, nejdříve pokousali fenku Queensi, která vážným zraněním podlehla, a jen dvacet minut na to napadli dvacetiletého mladíka. V tu dobu už ovčáky po sídlišti nahánělo pět policejních posádek, které na místo přivolala nešťastná majitelka Queensi Liliana Zemitan. Policisté majitele ovčáků našli. Záležitost byla ale nakonec předána jako přestupek na karlovarský magistrát.

„Na konci prosince loňského roku jsme kolem půl deváté hodiny večerní přijali oznámení o tom, že v Karlových Varech v ulici u Koupaliště zaútočili na psa, kterého měla žena na vodítku, dva volně pobíhající psi. O několik minut později napadli stejní psi v ulici Holečkova muže, který musel vyhledat lékařské ošetření. V rámci šetření bylo z předložených očkovacích průkazů od majitele psů zjištěno, že oba psi jsou pravidelně očkováni. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město se věcí usilovně zabývali a přestupek na úseku fyzických osob oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání,“ uvedl mluvčí policie Jan Bílek k případu už minulý týden.

Psi v sobě. K zastavení rvačky může pomoci i studená voda, radí odborník

Majitelka štěněte staforda, který snad útok přežil, chce podat trestní oznámení. Policie zatím další napadení nešetří.

Prchlík se minulý týden redakci Deníku dušoval, že jeho psi za útoky nestojí. „Ano, policisté tu byli a vyfotili si mé dva ovčáky. Ti to ale být nemohli. V danou dobu byli zavření. Navíc moji psi jsou černošedí, kdežto ti útočníci byli černí,“ hájil se minulý týden podnikatel. Podle majitele dalšího napadeného psa, tentokrát devítileté yorkšírky, byl jeden z útočníků světlý. „Čapl moji fenku a táhl ji pryč. Stalo se to před Vánoci. Málem umřela. Měla vážně pokousané břicho, měsíc se z toho dostávala,“ svěřil se Karlovarák, který si nepřál být jmenovaný.

Zdroj: Kopecká Jana

Zatímco Prchlík minulý týden poměrně vlídně hovořil jen o tom, že 28. prosince večer byli jeho psi zavření, toto úterý byl mnohem ostřejší a dokonce vyhrožoval redaktorům, že pokud mu ještě jednou budou telefonovat, že si ně dojde a půjde na policii. „Ty psy tady do pr… nemám tři týdny, odvezl jsem je dva dny potom, co byla u mě policie, šedesát kilometrů odtud. Říkal jsem vám, že moji psi to nebyli. Jděte se léčit,“ prohlásil. Proč tedy o odvozu ovčáků nemluvil už ale minulý týden, je záhadou.