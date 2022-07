Ekologická katastrofa, o které Deník Rovnost informoval poprvé minulé úterý, tak nadále trvá. „Zatímco ráno to vypadalo dobře, ke splavu nepřiplouvalo žádné velké množství ryb a mysleli jsme, že už se situace lepší, nyní je to zase hrůza. Objevují se další kvanta ryb, to už jsou desítky tun zdechlin. Vypadá to tak, že na hladinu vyplouvají uhynulé ryby, které nejprve klesly ke dnu,“ okomentoval situaci přímo od břeclavského splavu starosta města Svatopluk Pěček.