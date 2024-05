Někdejší hráč plzeňské Viktorie a české reprezentace David Limberský se znovu ocitl ve středu pozornosti. Při čtvrtfinálovém utkání mistrovství světa v hokeji se bývalý fotbalista choval natolik nevhodně, že byla přivolána policie. Ta jej nejprve vyvedla z haly a následně odvezla na záchytku. Byl totiž pod vlivem alkoholu.

Fotbalista David Limberský | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Minulý týden ve čtvrtek při zápase České republiky s Amerikou jsme na základě oznámení od pořadatelů řešili nevhodné chování jednoho z hostů v hokejové hale, kde jsme provedli asistenci s jeho vyvedením ven z haly,“ řekl pro CNN Prima News pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Tím to však neskončilo, protože David Limberský se snažil vrátit zpět do haly. „Přeskočil turnikety, proto musel být za použití donucovacích prostředků omezen na osobní svobodě. Jelikož byl pod vlivem alkoholu, kdy nadýchal více než dvě promile, musel být následně převezen na protialkoholní záchytnou stanici,“ dodal mluvčí.

Pobyt na záchytce potvrdil televizní stanici i sám Limberský: „Ano, vyvedli mě kvůli nedorozumění. Před O2 Arenou mi řekli, že můžu jít pryč, já jsem se chtěl vrátit, protože jsem měl platný lístek, cítil jsem, že jsem nic neudělal. Na základě toho mě odvezli na záchytku.“

Limberského jednání teď policie vyšetřuje jako podezření ze spáchání přestupku.

Problémy se zákonem

Pro současného sportovního ředitele třetiligové Jiskry Domažlice to ale není první problém se zákonem.

Nejen fotbalovým fanouškům je známý případ jeho nehody v roce 2015, kdy boural s luxusním vozem bentley v Praze. V krvi měl tehdy více než jedno promile alkoholu. Pár dní poté se navíc ‚proslavil‘, když slavil gól točením volantu. „Udělal jsem to spontánně, hned jsem věděl, že to bylo špatně,“ přiznal později Limberský, který si za gesto vysloužil ostrou kritiku. „Byl to černý humor, ale bylo to nevhodné. Už bych to asi neopakoval.“

Trest za řízení v opilosti ale nakonec nedostal, když uhradil škodu a zavázal se, že rok nebude řídit.

V současné době fotbalista čelí obžalobě z vydírání. Společně s nejlepším kamarádem Pavlem Vaiglem, rovněž bývalým fotbalistou, a Karlovaráky Františkem Kohoutem, Marcelem Koscem měl vydírat někdejšího olympionika Luboše Jíru, kterému s Vaiglem poskytl přes čtyři miliony korun na nákup techniky k těžení kryptoměn. Vzhledem k nespokojenosti s výnosem se pak při schůzce v karlovarské kavárně domáhali vrácení peněz.

„Cítím se nevinný,“ řekl v dubnu Limberský u Okresního soudu v Karlových Varech. Státní zástupce mu navrhuje trest půl milionu korun.