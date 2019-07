K vraždě došlo již v pondělí 22. července v rodinném domě, v němž ženy společně pobývaly. Tělo mrtvé 68leté ženy nalezli příbuzní, kteří ji v neděli přijeli navštívit. „Hned na počátku bylo zřejmé, že žena zemřela násilnou smrtí, na níž se podílela jiná osoba, což nám potvrdily i předběžné výsledky soudní pitvy. Útok byl velmi razantní a bez šance na přežití oběti,“ uvedl vedoucí krajské kriminálky Milan Šimek.

Dcera se v domě nenacházela, proto po ní bylo vyhlášeno pátrání, do něhož se zapojil i policejní vrtulník. „Už v průběhu neděle nám začaly zjištěné skutečnosti ukazovat na dceru jako na podezřelou,“ řekl Šimek. V pondělí kolem osmé hodiny večer byla žena zadržena nedaleko svého bydliště, kam se zřejmě chtěla vrátit. Kriminalistům řekla, že chtěla spáchat sebevraždu, a k činu se přiznala.

K vraždě došlo po hádce, při níž matka dceři vyčítala, že je dlouhodobě nezaměstnaná. Hádku mladší z žen ukončila tím, že odešla do dřevníku, vzala sekyru, přistoupila k matce a zezadu ji napadla. Do hlavy jí udeřila 11 ran, dvěma ranami ji zasáhla na rukou. „Poškozená dopadla na zem a ještě dýchala. Dcera proto znovu odešla do dřevníku pro provaz, který matce omotala kolem krku, a dále ji škrtila,“ popsal hlavní vyšetrovatel František Vychytil.

Poté opět odešla ven, aby se uklidnila. „Aby se nemusela dívat na tělo zemřelé matky, zakryla ho lůžkovinami,“ dodal Vychytil. Mladá žena se následně omyla a vyprala si oblečení potřísněné krví, s tělem matky v domě přebývala až do soboty, kdy z domu utekla právě z obavy z příjezdu rodinných příslušníků. „Prohledání bylo složité, tělo na místě leželo delší dobu a vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo ve značném stádiu rozkladu,“ upozornil Šimek. Následně žena pobývala v hotelích na Pardubicku a na Šumpersku, kam cestovala vlakem, své útraty platila matčinou kartou. Později se rozhodla do místa svého bydliště vrátit, tam ji však policisté chytili, na její přítomnost upozornil jeden z občanů.

Za vraždu šestadvacetileté ženě hrozí trest odnětí svobody na 12 až 20 let.