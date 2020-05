Na ústeckém krajském soudu ve středu 20. května pokračovalo hlavní líčení s Tomášem P. Ten měl podle obžaloby u sebe doma na Teplicku zneužívat dvě malé dcery, které mu jejich matka a exdružka obžalovaného svěřovala do střídavé péče. Soud si pozval znalce z oboru sexuologie Jaroslava Zvěřinu.

„Nezjistili jsme žádnou forenzně významnou duševní nemoc nebo poruchu. Ani sexuální deviaci, která by patologizovala jeho jednání,“ shrnul. „Pokud se dopustil jednání, které je mu kladeno za vinu, šlo o etické selhání, nikoli o sexuálně motivovanou agresivní činnost,“ upřesnil Zvěřina.

Obžalovaný je podle znalce sice ne úplně zralou osobností a má sklony k agresivitě, ale jinak naprosto normálně intelektově vybavený. K dcerám podle znalce projevuje otcovský vztah a opakovaně říkal, že by jim nikdy neublížil a že nic z toho, co je v obžalobě, s nimi neprovozoval.

Soud přehrál záznamy výpovědí dívek. Vedla je komisařka krajského policejního ředitelství v dětské výslechové místnosti na územním odboru v Teplicích. „On nás vždycky svlékne, sahá na kačenku a zadek, pak nás zase oblékne. Spíme přitom, pak nám o tom ráno říká,“ řekla starší, 6letá dcera Tomáše P. s tím, že do genitálií a análního otvoru jim strkal i prst. Když mu dívka řekla, že se jí to nelíbí, prý hodně nadával a uhodil ji.

Loni v červenci, kdy nářek dívek z bytu zalarmoval sousedku, a to spustilo vyšetřování a následné trestní řízení, měly dívky podle té starší křičet kvůli tomu, že opět sahal mladší na genitálie a ji to bolelo. „Nacvičily to s mámou, je to i neobjektivní vyšetřování, psychický nátlak,“ komentoval Tomáš P. výslechy dívek s tím, že jeho exdružka ho chce i za cenu evidentních lží dostat do vězení.

Líčení bylo ve středu odročeno na červenec a soud tak musel rozhodovat o prodloužení vazby. „I dnešního dne jsem toho názoru, že důvody vazby nadále trvají,“ řekla státní zástupkyně s tím, že dosud provedené dokazování naznačuje, že ke skutkům popsaným obžalobou došlo. Obhájce žádal propuštění Tomáše P. z vazby s tím, že věrohodnost obžaloby se dokazováním naopak postupně zmenšuje.

Soud se rozhodl ponechat dotyčného ve vazbě. „Vazba útěková i předstižná je i nadále důvodná,“ shodl se senát. Proti usnesení si podal obžalovaný na místě stížnost. 41letému muži hrozí za zločin znásilnění až 12 let vězení. Opatrovník obou dvou dívek požaduje také náhradu nemajetkové újmy, celkem milion korun. Hlavní líčení s Tomášem P. z Teplicka začalo u krajského soudu v Ústí nad Labem toto úterý.