První z nich byl zadržen bezprostředně po předání pervitinu v garážích nákupního centra v Praze 9. „Obviněný začal hned poté, co před rokem opustil vězení, opakovaně páchat trestnou činnost. Drogy prodával přímo ve svém bydlišti nebo za odběrateli docházel do stanic metra i do podzemních garáží nedalekého obchodního centra,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.