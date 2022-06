K útoku na 42letou ženu došlo ve středu 8. června v ranních hodinách v jednom z bytů v Děčíně – Loubí. Zraněnou ženu s bodnými a řeznými zraněními převezla záchranná služba do děčínské nemocnice, zatímco agresor se dal na útěk. „Na místo ihned vyrazil výjezd krajských kriminalistů a po pachateli bylo vyhlášeno pátrání,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Ale ani útěk muži nepomohl. Policisté totiž nasadili psovody, kterým se podařilo mladíka v krátké době vypátrat a zadržet. „V současné době 25letý muž čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu Vraždy ve stadiu pokusu,“ doplnila Veronika Hyšplerová.

Kriminalisté podali podnět státnímu zástupci k návrhu na uvalení vazby.

Velká část vražd nebo pokusů o vraždu se odehrává právě v rodinách, ani na Děčínsku tomu není jinak. Na konci března 2021 policisté obvinili muže ze Šluknova, který se měl pokusit zavraždit a připravovat znásilnění své matky. Pro obviněného to nebyla první zkušenost s policií, jen několik měsíců před činem opustil věznici. V Jiříkově měl o něco dříve pobodat syn otce. Stejné složení, tedy otec a syn, měla tragédie, která se stala v září 2019. Tehdy měl v centru Děčína teprve sedmnáctiletý mladík vyhodit svého otce z okna. Mnohametrový pád na dvorek domu v Podmoklech muž nepřežil.

Rodina muže obviněného z vraždy má kvůli výhrůžkám policejní ochranu

Letos se nejednalo o první takový násilný čin, kriminalisté již vyšetřují dvě dokonané vraždy. V obou případech již obvinili údajné vrahy. K neštěstí došlo v noci ze čtvrtka na pátek 4. února, kdy brzy ráno byli hasiči z Rumburku a Varnsdorfu povoláni do Východní ulice na pomezí Rumburku a Jiříkova k požáru odpadu. Záhy se ukázalo, že v požářišti leží lidské tělo a rozjelo se vyšetřování. Policie nechala celou ulici uzavřít. Na pomoc si povolala i speciální pořádkovou jednotku, která prohledávala širší okolí hrůzného nálezu. Ještě ten samý den policisté dopadli muže, kterého následně z vraždy obvinili. Jak se později ukázalo, v minulosti již byl odsouzen za pokus o vraždu. Nyní mu hrozí až 20 let, případně i výjimečný trest.

Jen o několik týdnů později vyjížděla krajská mordparta znovu na Děčínsko, tentokrát přímo do Děčína, kde se zabývali vraždou teprve třináctiletého chlapce. Toho měli o život připravit osmnáctiletý a patnáctiletý mladík, které soud poslal do vazby. Staršímu hrozí až dvacet let za mřížemi, případně výjimečný trest, mladší může v případě uznání viny odejít zásluhou věku od soudu s maximálně desetiletým trestem.