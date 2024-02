Za loupež, jehož součástí byl i pokus o vysvléknutí oběti z bot, hrozí obviněnému trest od dvou do deseti let. „Hlavní líčení se konalo v pondělí pátého února, ale rozsudek nepadl. Soud musí ještě provést další důkazy, proto bylo líčení odročeno na konec měsíce,“ informovala o průběhu jednání mluvčí soudu Jaroslava Valášková.

Co se tedy v třebíčském parku stalo? Loni ve středu sedmadvacátého září po osmnácté hodině obestoupila trojice násilníků, z nichž dva byli mladiství, dvojici studentů, kteří seděli na lavičce v parku. Výtržníci je slovně napadli a okradli o věci, které měli mladíci u sebe. Šlo o 135 korun, láhev bourbonu, cigarety a pivo v plechovce.

Jenže to násilníkům nestačilo a v napadání pokračovali. Když agresoři zjistili, že u sebe mladíci nemají moc peněz, začali se zajímat o jejich oblečení a obuv. „Máš docela pěkný boty,“ vyrukoval násilník na mladíka a věcí se neodbytně dožadoval, dokonce s výhrůžkou zabití.

Mladík se svých věcí vzdát nechtěl. Když se rozhodl z místa odejít, pachatelé mu znovu řekli, že má pěkné boty, ať je vyzuje. Když to mladý muž odmítl, útok násilníků se opět stupňoval. Jeden z násilníků sáhl do kapsy tepláků a vytáhl něco stříbrného. Poškozený dostal strach, že je to nůž, a co měl u sebe, pachatelům dal.

Soud čeká i další obžalované

Kriminalisté nakonec trojici násilníků z parku dopadli a obvinili z loupeže. V pondělí stanul před soudem muž s iniciály P. Ch. z Třebíčska, který pracuje jako traktorista. Další dva spoluobžalovaní jsou mladiství a budou souzeni samostatně. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.