Když k nim do domácnosti přišla kontrola z odboru péče o dítě, našla tam hubenou holčičku s velkou modřinou na tváři. Ta prosila úřednice, ať ji raději dají do dětského domova, i když má maminku ráda. Právě její matka ji totiž dlouhodobě týrala.

Matka, obžalovaná z dlouhodobého týrání dcery, u Okresního soudu v Domažlicích. | Video: Deník/Milan Kilián

Dítě surově mlátila, nemělo přístup k jídlu ani na WC, místo školy muselo doma pomáhat, a když už usedlo do lavic, dělili se s ním o svačinu spolužáci či učitelka, aby vůbec něco snědlo. Matce, která má trvalé bydliště na Plzni-jihu, ale žije na Domažlicku, hrozilo až osm let vězení, ale dostala ještě šanci a vyvázla s podmínkou.

A. V. (43), jejíž jméno ani tvář nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozené, se se svými dvěma dětmi nastěhovala ke svému novému partnerovi, jehož si vzala a s nímž má další dvě malé děti. Pro její potomky, staršího syna a mladší dceru, ale byla nová domácnost peklem. Matka s partnerem trávili večery po hospodách, a když byli doma, bylo zle. Hoch z domova raději odešel, byť mu nebylo ještě ani 18 let, dívka ale musela zůstat.

Otřesné. Nemocné dítě „léčil“ pervitinem, omámené ho měl navíc zneužívat

Bylo to pro ni však utrpení, které začalo, když jí bylo pouhých devět let, a trvalo celé dva roky. Tyranem byla její vlastní matka. „Opakovaně fyzicky údery pěstí do různých částí těla a vulgárními slovy napadala svoji nezletilou dceru,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Marie Pekovićová.

Dodala, že žena dceru zamykala v pokoji, takže si nemohla nic vzít, neměla přístup do koupelny, na toaletu nebo na WC. Neposílala ji řádně do školy, v době absencí musela holčička vykonávat domácí práce a starat se o mladší sestřičku. Když už do školy šla, neměla dostatečné oblečení, jídlo ani pití. Vše skončilo, až když týrání odhalily při kontrole pracovnice radnice. „Spáchala zločin týrání svěřené osoby,“ uvedla Pekovićová.

Video ze soudní síně:

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Žena před soudem takřka nepromluvila. Pouze na chodbě reportérovi Deníku řekla, že činu lituje. Prostřednictvím svého obhájce požádala o uzavření dohody o vině a trestu a se státní zástupkyní skutečně našly společnou řeč.

Šance díky dohodě

Dohodly se na trestu 26 měsíců, podmíněně odloženém na zkušební dobu 42 měsíců. Kromě toho také na dvou opatřeních – A. V. se po celý následující rok musí v době od 19 do 7 hodin zdržovat v místě svého pobytu a po celou dobu podmínky, tedy 3,5 roku, nesmí požívat alkohol ani drogy.

Devítiletého chlapce napadly sedmileté děti. Když jim nedal peníze, zbily ho

Senát v čele se soudcem Janem Švíglerem po dlouhé poradě nakonec dohodu schválil. Soudce Švígler v odůvodnění uvedl, že senát zvažoval trest nepodmíněný, ale nakonec se rozhodl dát obžalované ještě šanci, je to podle něj účelnější. „Vy jste přišla nejen o dceru, která je nyní v dětském domově, ale i o syna, který v takové domácnosti nemohl žít, a ač není plnoletý, raději odešel bydlet ke kamarádovi,“ řekl Švígler

A. V., které vytkl, že od malých dětí odcházela na celé večery do restaurace i jak se chovala k dceři. „Ve škole jí učitelka alespoň dávala čistou vodu do kelímku, aby něco měla, a dělila se s ní o svačiny, stejně jako spolužáci,“ řekl Švígler s tím, že partner si sice mohl přát, aby dcerku zamykala, ale ona to jako matka měla odmítnout. Upozornil ji, že pokud se nebude řádně starat o své malé děti a vrátí se k pití, skončí na více než dva roky za mřížemi. Verdikt je pravomocný.