Jihlavský státní zástupce v pátek 3. července podal k okresnímu soudu návrh na vzetí do vazby pětatřicetiletého Poláka za brutální napadení během pijatiky v pronajatém bytě jednoho z jihlavských rodinných domů. Incident, který mohl skončit i pokusem o vraždu, se stal ve středu večer.

Cizinec značně posilněný alkoholem (přes dvě promile), se dostal do sporu s o pětadvacet let starším Čechem, do něhož během hádky strčil až upadl na zem. Polák poté ležícímu muži nejméně třikrát vší silou dupl na hlavu. Od poškozeného ho museli odtrhnout až přítomní svědci, což bylo podle žalobce Ivo Nováka pro poškozeného zásadní.

„Poškozený měl navíc pod hlavou betonovou zem, takže další případné dupance by pro něj mohly být fatální,“ upozornil Novák.

Poškozený skončil v nemocnici s otřesem mozku. Polák putoval do policejní cely a za pokus o těžkou újmu na zdraví mu hrozí tři až deset let vězení. Vzhledem k tomu, že je v podmínce za nebezpečné vyhrožování se zbraní (nůž), za což byl před dvěma lety odsouzen Okresním soudem v Liberci, hrozí mu vysoký nepodmíněný trest.

Jedním z důvodů, proč žalobce žádá vazbu je i to, že už dříve se obviněný Polák snažil vyhýbat soudům a musel na něj být vydán příkaz k zadržení.

„Existuje obava, že by se mohl vyhýbat trestnímu řízení i tentokrát,“ podotkl žalobce Novák.

Co přesně brutálnímu útoku na hlavu předcházelo, není jasné. Poškozený si nic nepamatuje, i on byl pod vlivem alkoholu. Podle svědků bylo hlavní příčinou hádky nezřízené pití. Podle nich se Polák choval provokativně. Na poškozeného, který mu dávala najevo, že se ho nebojí, dokonce chtěl jít s klackem i kamenem, ale obojí včas odhodil.

Nyní bude záležet na znalcích, jak celý útok vyhodnotí z pohledu zdravotních následků a intenzity útoku.

„Když obviněný dupal poškozenému na hlavu, měl obuté tenisky. I proto není následek takový. Kdyby měl například na sobě těžké pracovní boty, v kombinaci s pevnou podložkou bychom zřejmě skutečně zvažovali předat věc krajskému státnímu zástupci jako pokus o vraždu,“ upozornil Ivo Novák.