„Bylo hrozné vidět, jak kolega hoří. Je mi líto, co se stalo. Byla to moje chyba, protože jsem při poruše stroje nezkontroloval, zda jsme vypnuli servisní vypínač,“ řekl v pondělí 25. července před soudem v Jihlavě operátor stroje Zdeněk Buchta z Polné na Jihlavsku. Když si uvědomil, že vypínač vypnutý není, bylo pozdě.

Buchta, který sám utrpěl popáleniny na boku, ten den mladíka zaškoloval. Policie nakonec Buchtu obvinila z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Za to mu hrozil až dvouletý trest nebo zákaz činnosti.

Od výroby k zákazníkovi. Podívejte se, jak v Kronospanu vznikají OSB desky

Jihlavský soudce Vladimír Sova ale nakonec vzhledem k mnoha polehčujícím okolnostem trestní stíhání Buchty podmíněně zastavil na zkušební dobu jednoho a půl roku. Usnesení soudu je pravomocné. „Podíl na této smutné události mělo více faktorů. Jedním z nich bylo i to, že šlo o těžko předvídatelnou událost, na kterou neupozorňoval ani výrobce stroje. Dalším faktorem byly vysoké venkovní teploty,“ poznamenal Sova.

Další polehčující okolností byl čistý trestní rejstřík obviněného a jeho snaha alespoň částečně svého mladého kolegu finančně odškodnit. „To by ale měla především udělat společnost, ve které se to stalo. Navíc je důležité, aby přijala taková opatření, která podobným událostem do budoucna zamezí,“ upozornil ve své řeči soudce Vladimír Sova.

Buchta před soudem řekl, že v Kronospanu OSB dál pracuje a podle jeho názoru po události firma přijala nová bezpečnostní opatření. Jaká to konkrétně byla, ale neřekl. „Kronospan není účastníkem trestního řízení a nemůže tedy jeho průběh komentovat. Společnost samozřejmě průběžně podniká opatření k zamezení vzniku pracovních úrazů. V žádném provozu však z podstaty věci nelze vznik škod či zranění zcela vyloučit,“ komentovala kauzu za Kronospan Silvie Soukalová.

Nejsme hluční, tvrdí jihlavský Kronospan. Výsledek kontroly zatím nikdo neviděl

K tomu, zda Kronospan zraněnému zaměstnanci nabídl nějaké odškodné, se nechtěla Soukalová vyjadřovat. U soudu zaznělo, že část peněz za léčení zaplatila pojišťovna. Ta peníze nemůže vymáhat po obviněném, ale po Kronospanu, protože byl jejím zaměstnancem.

Událost se stala v době, kdy venkovní teploty přes den dosahovaly 33 stupňů Celsia. Podle soudu obviněný Buchta jako operátor zařízení při ohlášené poruše a čištění palivového čidla roštového kotle nevypnul servisní spínač, kterým by stroj odstavil. Při další manipulaci se vznítil prach uvnitř stroje a z kontrolního otvoru vyšlehly plameny přímo na poškozeného, který stál od místa asi jeden a půl metru. První tři týdny po úrazu mohl popálený mladík jen ležet. Léčit se bude dlouhodobě. S největší pravděpodobností bude mít trvalé zdravotní následky.