Kočky byly obalené výkaly, kvůli malému prostoru ležely na sobě. A to i na té, která byla ve vysokém stupni březosti.

Kočičky našly azyl v rodině paní Andrey ze Svatavy. | Foto: Láskou ke kočkám

Ošklivý příběh se šťastným koncem. Tak by se dal shrnout případ tří dospělých koček a sedmi koťat, který jakýsi „dobrák“ nechal minulý týden v uzamčené malé kovové kleci, již následně vyhodil do lesa na Sokolovsku. Nebýt lidí, kterým není život nešťastných zvířat lhostejný, kočky by v lese uhynuly. Díky útulku Láskou ke kočkám, který provozuje v Sokolově Anna Křehlíková, se nakonec všechny dostaly do rodiny paní Andrey ze Svatavy.

„Volal mi minulý týden známý, že se v křoví cestou na Vránov nachází klec s kočkami. V ní byla umístěna čtyři koťata a tři dospělé kočky, z toho jedna ve vysokém stupni březosti. V kleci, která byla neuvěřitelně špinavá, měly kočky velmi málo místa, měly tam sice misky od jídla, jídlo měly ale nalepené na srsti a byly obaleny i výkaly. Nevíme, jak dlouho tam byly. Kvůli tomu, jak měly málo místa, ležely na sobě, a to dokonce i na té březí,“ vypráví Anna Křehlíková.

V Sokolově provozuje útulek, kde je v současné době kolem sedmdesáti koček. Jeho kapacity byly naplněné. „Známého jsem odkázala na městskou policii, ale následně mi strážníci volali, že kočičky vezou ke mně. Říkala jsem si, kam je proboha dám. Na takový jednorázový přísun jsem nebyla připravená, navíc jsem musela řešit jejich karanténu. Postěžovala jsem si na facebooku, co to je za lidi, kteří se takto zbaví koček. Bratr, který mi s útulkem jako jediný v podstatě pomáhá, už začal připravovat prostory. Mezitím se rozpoutala na sociální síti bouřlivá diskuse,“ pokračuje provozovatelka kočičího útulku.

Jak bývá zvykem, facebook zafungoval a informace o složité situaci se dostala ke správným lidem. „Ozvala se mi tak paní Andrea ze Svatavy, že si je všechny vezme. Právě byli před rekonstrukcí pokoje pro svou dcerku, který se rodina rozhodla věnovat nalezeným kočkám. Večer jsme se sešli před městskou policií, která měla kočky u sebe, a tam jsem paní Andree předala všechny potřebné věci – jídlo, misky, stelivo i pelíšky. I když budou kočky žít v této rodině, útulek bude dodávat krmivo a zajistí i veterinu,“ vysvětluje Anna Křehlíková.

Gravidní kočička nakonec skutečně porodila jen pár dnů od nálezu. Po třech dnech přivedla na svět čtyři koťata, dvě byla mrtvá. „Určitě na to mělo vliv, v jakých podmínkách byla nalezená. V kleci bývala naspod, ostatní na ní ležely. Všichni to jsou ale neuvěřitelní miláčkové, jsou velmi přítulní a je evidentní, že byli zvyklí na člověka. Podle zbarvení, které je v různých variantách černé a bílé, jde určitě o jednu rodinu. Nechápu, co to může být za člověka, který se jich takto zbaví. A i když jsem věc předala policii, pochybuji, že bude pachatel někdy odhalen,“ dodává milovnice koček s tím, že muselo jít o člověka, který má blízko ke psům. Klec, v níž byly kočky nalezeny, je totiž vzhledem ke své výšce určena pro psy. Jak potvrzuje mluvčí policie Jan Bílek, oznámení policisté přijali. Případem se zabývá obvodního oddělení Sokolov - venkov.