Takový příběh policisté ve Svitavách asi dlouho neslyšeli. Minulou sobotu večer jim zavolal oznamovatel s tím, že na výpadovce na Litomyšl nalezl asi desetiletého chlapce, který nejspíš utekl od rodičů. Chlapec městským strážníkům, kteří si problém převzali, pak řekl, že se mu nelíbilo na oslavě s rodiči v nedaleké Kukli a rozhodl se jít proto pěšky domů - do 20 kilometrů vzdálených Pohledů. Pro syna si sice přijel jeho otec, záležitost však bude mít možná dohru na orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Vozidlo městské policie ve Svitavách | Foto: FB Města Svitavy

„Dne 17. 6. v 19:18 hod., na žádost Policie ČR, strážníci prověřovali oznámení, že se na ulici Pražská nachází oznamovatel, který zde nalezl chlapce ve věku cca 10 let, který pravděpodobně utekl od rodičů. Hlídka na místě od chlapce zjistila, že se vydal pěšky z obce Kukle, kde byl s rodiči na oslavě, zpět domů do obce Pohledy a to proto, že se mu na oslavě nelíbilo. O svém odchodu údajně měl říci své mámě,“ uevdla svitavská městská policie ve svodce.

Muž, který na chlapce policisty zavolal, si už před příjezdem strážníků od něj zjistil telefon na jeho otce. Ten pro syna poté přijel. „O události byl informován OSPOD,“ dodali strážníci.

