Hrůzný čin se stal v ulici Českých bratří, kde žije například Karel Jánský. „Bydlím ve vedlejší bytovce. Nějaký hukot jsem slyšel, ale to je tady běžné. To bych se musel dívat z okna pořád,“ vzpomínal na čas, kdy došlo k tragédii.

Muž podezřelý z vraždy ve Vysokém Mýtě zemřel v nemocnici

Policie plánuje na pondělí svolat tiskovou konferenci, kde by měla zveřejnit další informace. Stále se totiž na veřejnost nedostal motiv vraždy, jak přesně k ní došlo a ani čím se násilník následně otrávil. Městem zatím kolují nepotvrzené informace.

Jana Čížková si myslí, že nešlo o žádnou náhodu. „Přece nechodíte normálně se sekerou a rtutí v batohu,“ konstatovala.

Další obyvatelka Vysokého Mýta Marie Novotná řekla, že ulice Českých bratří je hlučná a nyní se tam bojí chodit ještě více než dříve.

Také hlouček lidí u místního Tesca si povídal o víkendové tragédii. „Kdyby se to stalo třeba dvěma sousedům a jeden toho druhého zabil v afektu, tak chápu, že to mohla být náhoda. Tohle ale musel mít promyšlené, navíc nebyl z města,“ vypověděl další obyvatel Vysokého Mýta Jan Hubník.

„No já si říkal, co to bylo ráno za řev, když jsem odjížděl. Víc se vám k tomu nebudu vyjadřovat, ještě pak někdo půjde po mně,“ sdělil své pocity místní občan, který nechtěl uvést své jméno.

Děsivý čin otřásl Mýtem v poslední době několikrát. Vraždu 66leté ženy ze sídliště na okraji Vysoké Mýta policisté řešili v březnu. Několik obyvatel se shodlo, že ve městě není moc bezpečno.

Dvojnásobná tragédie. Auto u Mladkova narazilo do stromu, dva mrtví

„Co si budeme povídat, o Mýtě se již řadu let říká, že je to doupě mafie, takže bych se nedivila, že by to mohlo mít souvislost,“ řekla Hana, která nechtěla uvést své příjmení, prý také ze strachu.

„Plánováno to asi bylo, ale pochybuju, že by v tom měli prsty další lidi. Tipuju to na nějaké vyřizování účtů mezi těmi dvěma. Ale nevím, neznal jsem ani oběť,“ vyjádřil se k činu René Jungmann.

„Co je tohle za dobu. Děti vyhazují do popelnice, chlapa zavraždí sekerou na rušné ulici. Co to bude příště?“ položila řečnickou otázku Vlastimila Brožová, která bydlí od místa činu o několik ulic dál.