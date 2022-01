Jano, pocházející z nechvalně známé rodiny přezdívané Kominíci, má hustě popsaný trestní rejstřík. Celkem byl odsouzen k více než 30 letům za mřížemi. Úplně vše si ale neodseděl, některé tresty mu byly zkráceny. Teď překonal svůj rekord v pobytu na svobodě, venku z vězení je už od podzimu 2019.

Zdá se, že to ale potrvá už jen krátce. Nedávno byl odsouzen k 300 hodinám obecně prospěšných prací a brzy by ho měl čekat soud za to, že napadl svou vlastní sestru.

Rozsáhlá obžaloba

Teď aktuálně řeší soud jeho řádění v roce 2020 v Klatovech. I když už zdaleka není Jano v kondici, v jaké býval, obžaloba je poměrně rozsáhlá. Obsahuje i výše zmíněné napadení prodavačky, jemuž mělo předcházet to, že Jano výrazně popíjel se svou partnerkou. Pak se vydali na „nákup“. Jenže když Jiřina D. pronesla ven bez zaplacení plné tašky, chytily ji pracovnice prodejny na parkovišti.

„Vzala jsem si zboží, ale zapomněla jsem zaplatit. Já hodně zapomínám. Když jsem šla ven, volaly na mne, ale já špatně slyším. Venku na mě prodavačky skočily a bily mě,“ tvrdila Jiřina D.

Jano, který se pasoval do role jejího ochránce, na ženy řval a pak dal Jitce M. ránu pěstí do hlavy, po níž strávila čtyři dny v nemocnici. „Já ji nepraštil, jen jsem ji zvedl z družky,“ tvrdil Jano. Ten podle obžaloby dále vyhrožoval prodavačkám v supermarketu poté, co ho napomenuly, aby si na nákup vzal roušku. Urážel je a hrozil jim smrtí. Děsil i osazenstvo jedné z klatovských restaurací, kde napadal hosty i personál a vyhrožoval jim likvidací. Recidivista ale prohlásil, že naopak to on byl v té hospodě zmlácen. Jediné, co přiznal, byla krádež lahve alkoholu v obchodě.

Líčení bude pokračovat v březnu, kdy by měl padnout rozsudek. Janovi hrozí až osmiletý nepodmíněný trest.