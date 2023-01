Surový útok kolenem navíc mohl podle lékařů pro poškozeného dopadnout daleko hůř. „Dal jsem mu asi tři facky, až upadl. Pak jsem se rozběhl a dal mu kolenem do hlavy na oko. Asi jsem ho vypnul. Dostal jsem nervy a znova jsem mu dal kolenem do hlavy,“ popsal mladistvý, který stál před soudem poprvé. Podle sociálních pracovníků jde ale o dlouhodobě problémového mladíka.

Brutalitu, s jakou si mladík počínal, dokládá i fakt, že údery kolenem provedl tak, že hlavu poškozeného, který bezvládně ležel na zemi, chytil oběma rukama a přirazil ji na koleno. „Vší silou to ale nebylo,“ hájil se mladík. Druhý den pak poblíž čerpací stanice v Jihlavě chtěl oloupit o tabák dalšího mladíka. Ten ale utekl.

Případ se stal v loňském roce, během něhož spáchalo nějaký trestný čin (provinění) celkem 163 dětí ve věku do sedmnácti let, což je šest procent ze všech osob. Na šikmé ploše se pak ocitlo i osmasedmdesát nezletilých, tedy mladších patnácti let. „U této skupiny dětí je nejvíce zastoupena násilná trestná činnost. Na svědomí ji má třiadvacet nezletilých. Následuje mravnostní a majetková trestná činnost,“ upozornila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Mladík vyhrožoval vychovatelce

V Jihlavě nedávno řešili případ nezletilého, který soustavně tropil výtržnosti na náměstí. Šlo o Slováka, který žil u matky. On sám se ale chtěl vrátit na Slovensko, což mu úřady dlouho odmítaly umožnit. Vzhledem k tomu, že byl mladší patnácti let, nemohl být ani nijak trestněprávně postižen. Znám je i případ mladého muže, který ve výchovném ústavu vyhrožoval vychovatelce. Podle informací Deníku kvůli tomu dokonce skončil ve vazbě. Hrozila totiž obava, že své výhrůžky vůči vychovatelce splní. Jak konkrétně jí vyhrožoval, není známo.

Podle jihlavského soudce Zdeňka Chalupy se objevuje hodně loupeží. „Asi je to dáno tím, že si mladiství neuvědomují, že když někomu něco seberou při rvačce, je to násilný trestný čin, za který jim hrozí až pět let,“ podotkl už dříve Chalupa, který se na kriminalitu mládeže specializuje.

Celkem v loňském roce na Vysočině spáchalo nějaký trestný čin 241 mladistvých a nezletilých. Na svědomí mají padesát násilných činů, dvacet mravnostních a devětapadesát krádeží a další majetkovou trestnou činnost. V porovnání s rokem 2021 je to o jednasedmdesát případů více.