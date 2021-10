Ale ani nejvyšší soud tomu neuvěřil. "O humor se zcela jednoznačně nejednalo. Především z důvodu celkového kontextu, ve kterém byl komentář napsán a do kterého byl zasazen, a s ohledem na extrémně pravicovou orientaci obviněného," konstatovali ve svém odůvodnění zamítnutí dovolání soudci. Proti rozhodnutí nejvyššího soudu není s výjimkou obnovy řízení přípustný opravný prostředek.

"Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí." Takto rasisticky vyznívající komentář, který napsal před čtyřmi lety Vítězslav Kroupa pod skupinovou fotografii prvňáčků ze Základní školy v Proseticích v Teplicích, je jednoznačně nenávistným projevem. Potvrdil to Nejvyšší soud ČR. Podle něj nelze takové vyjádření vydávat za černý humor nebo jej obhajovat svobodou vyjadřování.

