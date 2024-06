Sexuálně zneužívají nezletilé. Třeba v dětském oddíle, v kroužku, ve sboru. Jsou za to odsouzeni. Pak vedou několik let řádný život a záznam jim úřady vymažou. Hledí se na ně jako na čisté, o jejich skutcích se neví. A tak začnou nanovo. Řešením by mohl být dětský certifikát, ale jednání kolem něj stále váznou.

Už několik let odborníci i politici mluví o tom, že je vhodné vytvořit takzvaný dětský certifikát, tedy zvláštní část výstupu z rejstříku trestů, kde by byly viditelné tresty za sexuální násilí na dětech i po době, kdy si odsouzený nechá vymazat záznam. Člověk, který by usiloval o práci s dětmi, by musel prokázat, že má certifikát čistý.

Nejen politici ale stále diskutují o tom, jak opatření udělat tak, aby trestaného nepoškodilo. A také jestli v takovém rejstříku mají být vedeny i činy spáchané před schválením této novinky. Popřípadě nakolik má být opatření automatické a nakolik má o něm rozhodovat soud.

Příznivci rychlého přijetí certifikátu argumentují tím, že dětských obětí zatím přibývá. „Pokud někdo chce ubližovat dětem, není nic snazšího, než si založit kroužek a oběti mít v podstatě k dispozici. Nikdo se už nedozví, že byl trestán za sexualizované násilí vůči dítěti, protože má trest zahlazen. Dětský certifikát by takové případy včas zachytával a někdejší pachatele k dětem vůbec nepouštěl,“ zdůraznila poslankyně starostů Barbora Urbanová.

Přijetí novinky vypadalo na spadnutí na podzim 2023. Podle předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťány Malé z ANO na jednání s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Laurenčíkovou panovala shoda napříč politickými stranami i mezi pozvanými hosty - zástupci mládežnických svazů, Národní sportovní agentury či Úřadu pro ochranu osobních údajů.

„Vše už bylo vydiskutované. Úředníci z ministerstva spravedlnosti tu odkývali, že to takto půjde napsat do paragrafů. Když jsme po nich po půl roce chtěli výstup, řekli, že s tím nesouhlasí a že to takto nepůjde. V koalici zkrátka není shoda a politická vůle,“ uvedla Malá.

Mluvčí rezortu Vladimír Řepka přitom v tiskové zprávě z října 2023 uvedl, že úředníci již připravují ochranné opatření, o němž by rozhodoval soud a měl by za následek nevymazání trestu v novém druhu výstupu z rejstříku trestů, takzvaném dětském certifikátu, až do doby, dokud bude pachatel rizikem pro práci s dětmi.

Chystali také automatický průpis do tohoto certifikátu v případě zvláště závažných trestných činů spáchaných na dětech. Řepka rovněž uvedl, že rezort již pracuje na paragrafovém znění.

Certifikát znovu nabral zpoždění

Jenže po téměř třičtvrtěroce je právní úprava stále v nedohlednu. „Ministerstvo spravedlnosti vnímá potřebnost podobného opatření. Nicméně je pro nás důležité, aby předložená právní úprava byla v souladu s ústavním pořádkem. Stále není na politické úrovni dořešena otázka, jak principiálně bude nová právní úprava pojata. To bude předmětem dalšího jednání. Zpracování paragrafového návrhu si pak vyžádá určitý čas,“ reagovala Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení rezortu na dotaz Deníku.cz, kde avizovaná změna vázne.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková upozornila, že pokud zodpovědní lidé dětský certifikát nepřipraví do paragrafů v následujících týdnech, nestihnou ho schválit v tomto volebním období. „Jakýkoliv další prostoj už je proto nevhodný. Shoda, že certifikát potřebujeme, přitom už padla opakovaně a před delší dobou,“ upozornila.

Trpělivost dochází i poslankyni Urbanové. „Už jsem opravdu naštvaná, že o certifikátu dva a půl roku v koalici mluvíme a stále se to zdržuje. Pokud to nenavrhneme do září 2024, tak už ho neprosadíme,“ sdělila. Věří, že koaliční debaty o certifikátu skončí na konci června a do konce září by měl být připraven.

Podle zástupců ministerstva spravedlnosti ještě stále není dořešené, nakolik má být zamýšlená právní úprava individuální a v rukou soudu, jak by se to líbilo rezortu justice, či naopak plošnější a automatická, jak prosazuje část koalice, ale také třeba hnutí ANO.

Měli bychom vědět, zda s dětmi nepracuje člověk, jenž jim ublížil, říká poslankyně Malá

/ROZHOVOR K TÉMATU/ Velkou zastánkyní dětského certifikátu, tedy dohledatelného záznamu pachatele o sexuálním násilí na dětech, je i předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Tatáňa Malá (ANO). Argumenty kritiků odmítá.

Co říkáte názorům, že dětský certifikát by neměl obsahovat záznamy o trestných činech před schválením této právní úpravy?

Bez toho to ale vůbec nedává smysl. O to přece jde, aby se šlo dozvědět, zda člověk, jenž chce pracovat s dětmi, na nich v minulosti nespáchal nějaký závažný trestný čin. V řadě států Evropy to funguje zpětně a nejsou s tím problémy.

Shoda nepanuje ani na tom, nakolik by se takový zápis měl provádět plošně a automaticky, nebo až po rozhodnutí soudu v konkrétním případu.

Proč by to nemělo být automaticky? Když bude mít člověk pocit, že je v rejstříku neoprávněně, může podat žalobu na soud a může dojít k soudnímu přezkumu.

Část ODS také požaduje pro zapsání do rejstříku znalecký posudek pachatele. Co říkáte tomuto opatření?

To je stokrát vyvrácený nesmysl. Většina pachatelů není nemocná, jen zneužívají, že jsou v blízkosti dětí a mají nějaké mocenské postavení.

Odpůrci hovoří i o stigmatizaci pachatele…

Jaká stigmatizace? Pachatel může dělat, co chce, jenom nemůže pracovat s dětmi, protože už jim jednou ublížil. Na tom mi nepřijde nic divného.