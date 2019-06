Petr Jansta, který před několika dny oslavil 36. narozeniny, by anketu Romantik roku nepochybně nevyhrál. Sice rád píše básně a chce sex při měsíčku, ale žádná žena by z něj radost neměla. Jeho poslední sex při měsíčku byl totiž brutálním znásilněním a jeho básně jsou plné agrese a výhrůžek smrtí. Právě kvůli své „poezii“ si Jansta nejspíše pobyt za mřížemi prodlouží.

Jansta je mnohonásobný recidivista, který byl opakovaně trestán především za krádeže. Vloni v létě se ale dopustil mnohem závažnějšího činu. Vylákal svoji kolegyni z práce do lokality Lomeček poblíž Klatov, kde ji násilím svlékl do naha a mimo jiné donutil k orálnímu sexu. Ženu, která se dvakrát neúspěšně pokusila utéci, svázal lepicí páskou, bil ji, škrtil a vyhrožoval jí, že nepřežije noc. „Bil mě do obličeje, kousal mě, chtěl si o mě uhasit cigaretu. Jeho výhrůžky zabitím jsem brala vážně,“ vypověděla žena, kterou zachránilo, že Janstovi zavolala na mobilní telefon jeho družka. Po hovoru s ní ztýranou ženu rozvázal a nechal odejít. Ona následně vše oznámila policii, která Janstu zadržela. Klatovský soud ho loni v září poslal na pět let do věznice s ostrahou. Tam se ale vzorně nechová, a tak nyní skončil před klatovským soudem znovu.

Jansta se zpovídá z toho, že vyhrožoval své družce, která za ním sice nejprve jezdila do vazby, ale pak se s ním rozešla a našla si jiného. Muž, který má v rejstříku sedmnáct záznamů, ji v dopise zaslaném z věznice na Borech nutil, aby prodala mobil, tablet, televizi, pračku, lednici a další věci ze společné domácnosti a zaslala mu peníze, jinak ji navštíví jeho kamarád Ondra, který věčně sedí za násilné činy, ale od včera je venku, a to nebude příjemná návštěva. Když neudělá, co chce, mohly by praskat kosti. Později napsal Jansta expřítelkyni báseň, kde vyhrožuje jí i jejímu partnerovi. „A Pepíčka lásko toho ti otočím naruby, uříznu mu kok..a a narvu ti ho do huby,“ začíná báseň, jejíž pokračování nelze zveřejnit ani s vytečkováním. „Oba jmenovaní vnímali výhrůžky jako zcela reálné ohrožení života a zdraví s tím, že nabyli přesvědčení, že je schopen tyto výhrůžky v budoucnu splnit buď sám, nebo prostřednictvím někoho jiného,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně.

„Chtěl jsem, aby to prodala, protože jsem ve vazbě neměl nic. Kdybych neškemral na službě, neměl bych si ani čím utřít zadek,“ tvrdil u soudu Jansta a dodal, že básně plné výhrůžek lituje a že ji napsal pod vlivem léků.

Líčení bylo odročeno na srpen. Obžalovanému hrozí, že si pobyt za mřížemi prodlouží až o čtyři roky. Pak ho ještě čeká sexuologická léčba.