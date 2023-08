Dezinformátor Tomáš Čermák, kter byl odsouzen k 5,5 letům za to, že na sociálních sítích vyzýval své příznivce, aby bojovali proti novele Pandemického zákona násilným převzetím politické moci v České republice, nenastoupil do vězení. Pátrá po něm policie.

Soud s Tomášem Čermákem. | Foto: Deník/Radek Cihla

O celostátním pátrání informovala policie od úterního večera. „Na dotyčného vydal Krajský soud v Plzni příkaz k dodáni do výkonu trestu,“ vysvětlila mluvčí policie Plzeňského kraje Iva Vršecká. Čermák má podle údajů uvedené policií bydliště v okrese Domažlice, policie uvedla, že není nebezpečný a není ozbrojen. „Muž nenastoupil výkon trestu odnětí svobody,“ informovala Iva Vršecká Deník.

Čermák byl odsouzen za propagaci terorismu vrchním soudem v Praze letos v červenci. Dopustit se trestného činu měl například tím, že loni v únoru vyzýval na sociálních sítích své sledující, aby zabránili přijetí novely pandemického zákona. A to včetně využití násilí.

Vloni v únoru ze svého mobilu živě vysílal a následně umístil na facebook video, v němž se vymezoval vůči opatřením vyhlášeným orgány veřejné moci proti pandemii onemocnění covid-19. Zejména proti novele Pandemického zákona, přičemž v této souvislosti měl podněcovat diváky, aby aktivně, a to i za použití násilí a dalších protiprávních postupů (např. blokace veřejných komunikací), zabránili projednání a přijetí novely.

Zároveň měl vyzývat své příznivce, aby se podíleli na převzetí politické moci v ČR a vymanili se tak z mezinárodních struktur a organizací (EU, NATO). Včetně násilných akcí proti poslancům, senátorům a členům vlády. „Video sledovaly a dál sdílely tisíce lidí. Mohl být mezi nimi nějaký horlivý stoupenec, který výzvu k násilnostem nebo teroristickým útokům vyslyší,“ uvedl u soudu v Plzni státní zástupce Martin Bílý.

„Chtěli jsme lidem ukázat, co bylo kolem covidu řešeno špatně. Kvůli větší popularitě a pozornosti jsme používali expresivní výrazy. Dnes jsem rád, že se apelů k násilí nikdo nechytil, a omlouvám se,“ řekl soudu Čermák.

Čermák se tak stal vůbec prvním člověkem v Česku odsouzeným za podněcování ke spáchání teroristického trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. „Pokud si vezmeme to, co obžalovaný uváděl v tom svém proslovu, nemůžeme učinit jiný závěr, než že je to vyzývání k násilí proti členům Parlamentu a Vlády ČR v úmyslu působit na výkon jejich funkcí,“ uvedl k rozsudku tehdy předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.