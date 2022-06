Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně podle ministerstva financí všechny ostatní nároky Diag Human za 36,5 miliardy korun zamítl. Tribunál zároveň stanovil firmě povinnost vzdát se jakýchkoliv dalších nároků vůči ČR. "Ministerstvo financí nález v rozsahu přes 330 stran pečlivě analyzovalo a s jednomyslným souhlasem vlády podává dnes návrh na zrušení nálezu k vrchnímu soudu v Londýně," uvedlo ministerstvo financí (MF). Částku, kterou by mělo MF zaplatit, tvoří 8,3 miliardy korun přiznané v roce 2008 v předchozí obchodní arbitráži a úroky 7,2 mld. Kč k 19. květnu.

"V této chvíli Česká republika nic platit nebude," řekl dnes novinářům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). V případě platby by to byl podle něj výdaj státního rozpočtu. "Tím, že se pokoušíme o zrušení tohoto nálezu, tak současně běží úroky z této částky, kterou jsou zhruba 1,3 milionu Kč denně," upozornil ministr. Schodek státního rozpočtu je letos naplánován na 280 miliard korun, v červenci ale MF předloží vládě novelu rozpočtu. Podle dřívějšího vyjádření Stanjury by nový schodek měl být nižší než 350 miliard korun.

Arbitráž je provázána s obchodní arbitráží, kterou vedla Diag Human proti ministerstvu zdravotnictví od 90. let a v roce 2008 v ní rozhodčí tribunál přiznal Diag Human náhradu škody zhruba osm miliard korun. Česko s výsledkem nesouhlasilo a přezkumný rozhodčí senát v roce 2014 rozhodl, že nález z roku 2008 postrádal právní účinky. Následně v roce 2017 Diag Human zahájil proti ČR arbitráž na základě česko-švýcarské smlouvy o ochraně investic.

Pět mezinárodních arbitráží

Nyní v arbitráži soudní tribunál uznal, že ČR porušila dohodu o ochraně investic, a to dopisem tehdejšího ministra zdravotnictví z roku 1992. Ten měl neoprávněně zasáhnout do obchodního vztahu společnosti Conneco (předchůdce Diag Human SE) s dánskou společností Novo Nordisk. Tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar varoval Dány, že firma podnikatele Josefa Šťávy je nedůvěryhodná.

Dále ČR porušila dohodu o ochraně investic podle tribunálu i následným jednáním různých státních orgánů v průběhu obchodní arbitráže. "Tribunál konstatoval, že rozhodčí nález z roku 2008 nebyl z pohledu mezinárodního práva zrušen a Česká republika je povinna nárok v něm přiznaný uhradit," uvedlo MF.

Na druhou stranu rozhodci zamítli podle MF tvrzení Diag Human, že se ČR dopustila poškození jejich investice tím, že ministerstvo zdravotnictví vyzvalo nemocnice a transfúzní centra ke spolupráci pouze se zpracovateli krevní plazmy vzešlými z výběrových řízení. "Tribunál shledal, že ČR v tomto ohledu jednala v dobré víře a v zájmu veřejného zdraví. Tribunál uznal, že ministerstvo zdravotnictví mělo důležité a oprávněné obavy ze spolupráce se společností Conneco s ohledem na její obchodní model a její reputaci a rovněž že společnosti Conneco nikdy nebyl Českou republikou zaručen monopol na spolupráci s českými nemocnicemi v oblasti zpracování krevní plazmy," uvedlo dále MF. Arbitráž také podle úřadu zamítla tvrzení o údajně protiprávně vedených trestních řízeních proti společnosti Conneco před zahájením komerční arbitráže a o údajné poškozující mediální kampani.

ČR aktuálně čelí pěti mezinárodním arbitrážím, včetně arbitráže s Diag Human. Souhrnná výše všech žalovaných nároků přesahuje 58 miliard korun, z toho 52 miliard požadovala společnost Diag Human.