Když matka našla své dítě, jak bezvládně plave na hladině studené a špinavé vody, okamžitě je vytáhla. Otec začal s oživováním. Přivolaní záchranáři pak dítě transportovali vrtulníkem do nemocnice. Nešťastná událost, která se stala loni v květnu, nakonec dopadla dobře. Holčičku se podařilo zachránit. Nemá ani žádné trvalé následky na zdraví. Horší už je to s rodiči. Kriminalisté je obvinili z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, protože dítě nechali bez dozoru. Neobvyklou kauzou se v uplynulých týdnech zabývaly soudy v Třebíči a Brně.

„Obžalovaní byli uznáni vinnými a odsouzeni. Zdravotní pojišťovna byla se svým nárokem odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Rozhodnutí je pravomocné,“ sdělila Deníku mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová. Krajský soud tak potvrdil verdikt třebíčského soudu z letošního dubna.

Obviněná matka dostala čtyřměsíční trest podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku. Její partner pak půlroční trest se stejně dlouhou zkušební dobou. Matka dostala mírnější trest, protože přiznala, že měla dceru lépe hlídat. Podle ní je její partner nevinný. On sám svou vinu popřel. Nechápal, proč byl vlastně obviněn. Podle soudu ale nesou na události vinu oba rodiče.

„Na zahradě bylo více nádrží na vodu, které navíc nebyly nijak zabezpečeny. Pro děti to bylo nebezpečné prostředí,“ uvedl v rozsudku třebíčský soudce Jaromír Herálecký.

Událost se stala loni 17. května odpoledne na zahradě rodinného domu poté, co se rodina vrátila z projížďky na kolech. Otec šel do domu, matka zůstala s dětmi ještě chvíli venku. Poté je poslala domů. Když se asi po pěti minutách vrátila, dceru doma nenašla. Následoval výše popsaný scénář s nalezením dcery ve sklolaminátové nádrži, a její záchrana. Matka u soudu řekla, že dcera musela vyvinout aktivitu, aby do nádrže přepadla.

„Nemohlo to být tak, že by zakopla a spadla do ní. Ze země měla okraj nádrže zhruba na úrovni nosu. V případě, že by stála na studni, měla by hranu nádrže v úrovni pasu,“ uvedla matka. Nádrž nebyla podle ní nijak zabezpečená. S partnerem spoléhali na to, že děti uhlídají. Po události kádě zabezpečili. Obžalovaní také argumentovali tím, že děti uměly plavat a považovali za dostačující, že děti věděly, jak se mají ve vodě chovat.

„Naprostým diletantstvím ve vztahu k bezpečnosti nádrže bylo její umístění bezprostředně k vyvýšené studni, která podstatně snižovala výšku hrany nádrže v případě, že dítě na studnu stoupne. Takto umístěná nádrž v případě jakékoliv nepozornosti ze strany rodičů může vést k tragédii,“ upozornil v rozsudku soudce Herálecký.

Okolí domu snímá několik kamer. Ze záznamů bylo patrné, že dítě stálo u nádrže s vodou a nahýbalo se nad ní. Další kamera zaznamenala bezvládné tělo na hladině nádrže a jeho následnou záchranu. Podle soudu bylo ze strany rodičů mimo jiné nezodpovědné, že nechali nádrže na vodu nezabezpečené po dobu čtyř let. Kolem nádrží se navíc povalovaly dětské hračky.

„Argumentace obhajoby o házení dětí do vody, aby věděly, jak se mají ve vodě chovat, či spoléhání se na to, že dvouleté dítě bude poslouchat pokynů rodičů, je zcela zcestná. I plavec může utonout a dvouleté dítě se chová přiměřeně svému věku, je zvídavé, rychlé, a ne vždy je schopné pokyn rodiče pochopit či ho uposlechnout,“ konstatoval soudce Herálecký.

Za přečin ublížení na zdraví hrozil rodičům trest až na jeden rok. Mírné tresty soud zdůvodnil bezúhonností obou obžalovaných. Významnou polehčující okolností bylo i to, že se dítě podařilo zachránit bez následků na zdraví. Podle soudu totiž stačilo málo a mohlo jít o mnohem větší tragédii.