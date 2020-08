Dvouletá holčička v Havířově se v pondělí přiotrávila hypermanganem. Do ostravské nemocnice ji musel přepravit ve velmi vážném stavu vrtulník letecké záchranné služby.

Událost se stala v domě v centru Havířova. „Naše posádky včetně letecké byly vyslány do Havířova, kde dvou a půlletá dívenka požila koncentrovaný roztok hypermanganu. Hrozily jí vážné zdravotní komplikace. Zasahující lékař musel dívku uvést do umělého spánku, zaintubovat dýchací cesty a zajistit přístrojem řízenou ventilaci,“ řekl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl s tím, že byla ve velmi vážném stavu letecky transportována do ostravské fakultní nemocnice.