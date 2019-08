Rozsudek je pravomocný a od přísnějšího trestu ženu ochránila skutečnost, že poškozený se necítil poškozen, a dosavadní bezúhonnost. Za lživé obvinění z trestného činu v úmyslu přivodit někomu trestní stíhání jí hrozily až tři roky vězení. „Je vina. Dopustila se křivého obvinění. Řešit osobní spory tím, že půjdu a podám trestní oznámení, je nepřípustné,“ konstatovala při vynesení rozsudku na adresu obžalované samosoudkyně Zuzana Bohatá Koldovská.

Poukázala také na skutečnost, že i v soudní síni Tereza H. přednesla několik svých zmatečných verzí, že k znásilnění došlo, respektive nedošlo. „Je to dost zvláštní způsob obhajoby,“ řekla soudkyně.

Jak zdůraznila, pokud někdo chce kohokoliv obvinit, a zejména z podobného činu jako znásilnění, tak si takový krok musí velice dobře rozmyslet. „Není možné pak svůj krok jen tak brát zpět, jako když vracíte zboží na krámě,“ přiblížila soudkyně Bohatá Koldovská. Podle ní jsou lživě obvinění lidé, navíc ze znásilnění, vystaveni obrovským problémům v soukromí i zaměstnání, jsou vyslýcháni, zadrženi a někteří skončí i ve vazbě. „Je jen náhoda, že se tento muž necítil být poškozen. To nebývá obvyklé, většinou jsou obviněním značně zasaženi,“ podotkla soudkyně.

Nešťastný příběh, který tento týden skončil odsuzujícím rozsudkem, se začal odvíjet vloni 4. května na policejním oddělení v České Lípě. Tereza H. obvinila o devět let staršího Lukáše S., že ji u přehrady v Jablonci nad Nisou, několik dní předtím, násilím a proti její vůli donutil k pohlavnímu styku. Případem se začali kriminalisté okamžitě zabývat. Mladý muž čelil vyšetřování a podezření z velmi závažného obvinění ze znásilnění.

Policisté ale věc odložili, násilí nepotvrdili. Po čase se dívka vypravila za policisty znovu, tentokrát s tím, že chtěla své původní oznámení „zrušit“. „Vypovídala jsem, že se to nestalo, i když stalo, ale uvedla jsem špatný důvod. Teď trvám na tom, že se to stalo,“ sdělila soudu, aniž by si prý uvědomila, jaké může mít takové tvrzení následky.

HLOUPÁ REAKCE

Na dotaz soudkyně, zda jí dochází závažnost trestního řízení, které spustila, přesvědčivě neodpověděla. „Byla to jen hloupá reakce. Tehdy se se mnou rozešel přítel, byla jsem ve stavu, že jsem řešila rozchod, víc se nestalo,“ uvedla obžalovaná. Pak začala soudu tvrdit, že před třemi měsíci byla znovu na výslechu u policistů a tam jim zase řekla, že znásilněná byla. Soud kvůli takovému obratu přerušil jednání a u Policie ČR zjistil, že si děvče vymýšlí. „Já vím, že se to stalo,“ opakovala soudu obžalovaná Tereza.

První obvinění údajně stáhla kvůli obavě, aby se neobrátilo proti ní, jelikož se doslechla, že poškozený Lukáš S. měl být psychicky nemocný. „Když jsme se spolu bavili, nepoznala jsem to. Znali jsme se asi jen týden od kolotočů,“ řekla dívka. Poškozený Lukáš S. z Jablonecka k hlavnímu líčení nedorazil. Soudkyně proto za souhlasu stran četla protokol o jeho dřívějším výslechu. „Jedná se o kamarádku, nechci se k tomu vyjadřovat, ale k ničemu nedošlo,“ uvedl k obvinění. „Necítím se být poškozen,“ dodal.