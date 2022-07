Mladá slečna přitom autoškolu začala loni na jaře a už tehdy prý poslouchala, že má nosit krátká trička s výstřihem, protože jí to může pomoc udělat dojem na komisaře a tím i závěrečné zkoušky. Pak Diana Duru autoškolu přerušila a po roce se vrátila minulý týden v pondělí.

Týden potom jí instruktor během jízd řekl, že se půjdou koupat. Diana Duru si myslela, že si dělá legraci, po zastavení u lomu nedaleko Třeště se ale začala bát a tak napsala svému příteli. Učitel autoškoly pak podle ní hledal místo, kde nejsou žádní lidé. A chtěl se koupat. „Vybalil ručníky, plavky, řekla jsem že nejdu, stále na mě naléhal, abych šla. Říkal, že mi půjčí jeho plavky, což byly jen nějaké trenýrky a prý můžu jít bez vršku. Poté změnil, že mám jít celá nahá, že půjde nahý i on. Nemusím se prý před ním stydět za své tělo,“ popsala mladá dívka další dění.

Diana Duru začala vymýšlet různé výmluvy, jen aby nemusela do vody. Navrhla také, že počká a učitel se může vykoupat. Odpovědí prý bylo, že sám nepůjde a tyhle věci se dělají pouze ve dvou. „Asi přes půl hodiny na mě naléhal, abych se vysvlékla do naha a šla s nim. Vzal ručník, přiblížil se ke mě a zahalil mě, abych se prý začala už svlékat. Ustoupila jsem a řekla, že opravdu nejdu,“ uvedla slečna.

Po dlouhé době se tedy přeci jen učitel autoškoly i se svou žačkou vydali na cestu zpět. „Když jsme byli skoro u auta, tak mi začal sahat na zadek,“ vybavila si Diana Duru. Cesty zpět se obávala, dle svých slov pak pořád slyšela jen výčitky. „Po cestě na mě furt řval a měl stále nějaké zbytečné připomínky k jízdě i ke mně, věděla jsem ale, že to je kvůli tomu, že jsem s ním nešla,“ řekla.

V Třešti si pak instruktor chtěl dát společně zmrzlinu, sedli si na lavičku, ale učitel tam zapomněl peněženku. Dvojice se proto cestou na Jihlavu otočila a musela jet zpátky. „Za tu cestu jsem si vyslechla, že za to můžu já, že on jí ztratil, že furt někam chvátám,“ podotkla dívka. Když pak musela cestou do Jihlavy opět zastavit, protože učitel měl telefon, dvakrát nastartovala bez jeho souhlasu.

Celou cestu zpět se instruktor podle dívky choval arogantně a také mírně agresivně. „Celou cestu jsem mohla jet maximálně 40 km/h, což v podstatě u Autoškoly Prchal není žádná novinka,“ podotkla dívka. Chtěla zastavit u svého domu, to ale nesměla. Při vystupování ji prý ještě učitel chytil za krk a ramena, ale ona se rychle rozloučila a odešla.

Konflikt s přítelem

Za Dianou Duru hned přijel z Prahy přítel, hudebník a influencer Neny. Ten se druhý den potkal s instruktorem a konfrontoval ho se situací. Učitel opakoval, že dívce nic neudělal. Závěrem vyhroceného rozhovoru řekl, že je držitelem zbraně a odjel. Video se stalo virálem, tedy hitem internetu, během pár dní ho viděly tisíce lidí.

Situaci řešila na sociálních sítích řešit sestra Diany Duru a dle komentářů měly podobnou zkušenost i další dívky a ženy. O sexistických řečích, nepříjemných SMS zprávách a osahávání píše více bývalých žaček. Některých se ptal na jejich spodní prádlo, jedné prý instruktor svlékal za jízdy svetr. Na mladé začínající řidiče pak byl údajně arogantní, zakazoval jim jet více než „čtyřicítkou“ a kvůli vyhýbání se kanálům museli jezdit téměř uprostřed silnice.

Na facebooku se nyní dívky domlouvají a chtějí na učitele podat společné trestné oznámení. Zatím se tak dle mluvčí vysočinských policistů Dany Čírtkové nestalo.

Stejný postup má však v plánu i instruktor Petr Prchal. Pro Deník řekl, že věc řeší s právníkem a o popisované situaci příliš hovořit nechtěl. „Je to všechno vymyšlené. Slečna si léčí své mindráky, vydírají mě a vyhrožují mi,“ sdělil svůj pohled na celou kauzu.