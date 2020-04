Bylo krátce po půl desáté dopoledne, když ve čtvrtek 16. dubna policejní hlídka z Odboru služby dopravní policie Dálničního oddělení v Mankovicích při běžném výkonu služby a dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu naměřila na dálnici D1 v katastru obce Mankovice ve směru na Ostravu projíždějícímu osobnímu motorovému vozidlu značky Mercedes Benz rychlost 202 kilometrů za hodinu.

Policejní mluvčí René Černohorský uvedl, že posádka policejního vozu spustila výzvu k zastavení dávanou světelným a zvukovým výstražným znamením majáky a nápisem STOP.

„Řidič vozidla na tuto výzvu nereagoval, z dálnice prudce odbočil a sjel na Studénku a pokračoval přes Sedlnice, Bartošovice až do Hukovic. Při své jízdě neustále bránil policejní hlídce v předjetí, služebnímu vozu neustále vjížděl do levého jízdního pruhu a vybržďoval jej. Ujíždějící řidič s vozidlem na silnici kličkoval tak, že protijedoucí řidiči museli prudce uhýbat na stranu a mnozí i zastavit u okraje silnice, aby nedošlo ke střetu,“ popsal průběh honičky René Černohorský.

Policista začal střílet

Protože pronásledovaný řidič na výzvy k zastavení nijak nereagoval a bezprostředně ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, označili ho policisté jako nebezpečného pachatele.

„Jeden z policistů využil zákonného opatření hrozby střelnou zbraní a na bezpečném místě mezi obcemi, mimo bytovou zástavbu a na místech bez pohybu osob a vozidel použil z okna policejního automobilu varovné výstřely a poté i mířené střely na zadní pneumatiku mercedesu. V obci Bartošovice ujíždějící mercedes nárazem vytlačil policejní služební vozidlo značky Škoda Superb na oplocení zahrádek a poté pokračoval ve směru na Kunín,“ pokračoval policejní mluvčí.

Policistovi se nakonec podařilo na mercedesu prostřelit pravou zadní pneumatiku. „Po tomto došlo při průjezdu obcí Hukovice k silnému rozdrcení pneumatiky a ke ztrátě celého jejího běhounu, přičemž se s takto poškozeným vozem nedalo pokračovat v jízdě. Řidič i jeho spolujezdec okamžitě opustili automobil a dali se na útěk do přilehlého pole mezi obcemi Hukovice a Kunín,“ doplnil René Černohorský.

Krátce na to oba prchající muže zadrželi zakročující novojičínští policisté a přivolaní policisté ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje. Na místě policisté zjistili, že vozidlo řídil třiatřicetiletý muž z Prostějova, jeho spolujezdec byl o dva roky mladší muž ze stejného města. „Pronásledování ujíždějícího automobilu trvalo přibližně deset minut a bylo v délce okolo čtrnácti kilometrů, přičemž nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob,“ poznamenal René Černohorský.

Řidič skončil ve vazbě

Po zadržení byli oba muži umístěni do novojičínských policejních cel k provádění dalších nutných procesních úkonů. Lustracemi v dostupných evidencích policisté zjistili, že řidič má v současné době vysloven rozsudkem Okresního soudu v Prostějově zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do dubna roku 2026.

„Orientační dechová zkouška u řidiče vyzněla negativně, pozitivní však byl test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek a jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin - metamfetamin. Mladší z mužů byl po všech provedených nutných procesních úkonech propuštěn na svobodu, na staršího obviněného muže podal policejní komisař návrh na vzetí do vazby, což bylo ze strany příslušných orgánů akceptováno a muž následně byl eskortován a umístěn do ostravské vazební věznice,“ dodal policejní mluvčí s tím, že řidiče policisté obvinili z přečinu obecného ohrožení, přečinu násilí proti úřední osobě a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Záležitost nadále vyšetřují novojičínští kriminalisté. Policejní komisař žádá další svědectví převážně řidičů protijedoucích automobilů, které ujíždějící automobil tovární značky Mercedes Benz bezprostředně ohrozil a omezil v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Svědectví a případně pořízené videonahrávky a kamerové záznamy z automobilů, je možno předat poručíkovi Bc Miloslavu Rutterovi - novojičínské policejní číslo 974 735 472, případně je možno kdykoli kontaktovat na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky na čísle 158.