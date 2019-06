Nesmyslný nápad, mládí, silný vůz a alkohol stojí za tragédií, která se odehrála v listopadu loňského roku na silnici I/9 u Podolce v katastru obce Jestřebí na Českolipsku. Havárií, při které zahynul 24letý Václav P. z Nymburska a další muž byl vážně zraněn, se nyní začal zabývat Okresní soud v České Lípě. Za volantem zánovního vozu značky Audi Quattro 4 seděl stejně starý mladík Jiří S., který před soudem stál jako obžalovaný.

„Bojím se tu být. Podívat se do očí těm lidem, protože jsem jim zničil rodinu,“ tvrdil Jiří S. Z havárie vyvázl s pohmožděninami a s několika zlomenými žebry. Nedávno se údajně chtěl předávkovat léky a nyní užívá antidepresiva. Před osudnou jízdou pil alkohol a pak šlapal na plyn tak moc, až automobil nezvládl. Řidičský průkaz i auto měl jen krátce.

„Zodpovídat se bude z přečinu usmrcení z nedbalosti, přečinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedl na začátku hlavního líčení státní zástupce Michael Dostál. Podle obžaloby měl Jiří S. po nehodě v krvi téměř 1,5 promile alkoholu. „Nepřizpůsobil jízdu dopravně-technickému stavu vozovky, smyk nezvládl, vjel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozu značky VW Sharan,“ konstatoval Dostál. V případě odsouzení může skončit až na šest let ve vězení.

V obžalobě zabralo shrnutí úrazů Václava P., který seděl připoután na zadním sedadle, téměř celou stranu. Jeho zranění byla kvůli mnohočetným poraněním kostry a orgánů smrtelná. Svědek, který řídil volkswagen, nemohl střet odvrátit.

„V zatáčce jsem viděl záblesk světel, ale už jsem nestihl reagovat,“ sdělil 41letý Adam D., který nehodu přežil s řadou zranění a následky si ponese nejspíš celý život. „Šrouby mně zůstanou,“ potvrdil.

Před senátem vypovídal i zdrcený otec oběti. „Cítím se strašně. Do některých částí našeho domu nemohu vůbec vkročit, stále ho tam vidím,“ řekl otec, jehož zabitý syn byl jediné a „vymodlené“ dítě. Skupina jeho kamarádů jezdila na jejich chatu u Doks víckrát. „Obžalovaný ani jeho rodina nás nekontaktoval, ani náznakem,“ odpověděl na dotaz soudkyně, zda se jim obžalovaný omluvil.

Nehody si první všiml hasič

U nehody byl tehdy první Tomáš M., který organizoval pomoc. Jel z Dubé na Českou Lípu a odhadl, že byl u aut asi minutu po jejich srážce. „Mrtvý chlap ležel na zadním sedadle audiny, byl připoutaný, jsem hasič a jezdím k nehodám, věděl jsem, že má zlomený vaz,“ popisoval. Obžalovaného našel v příkopě na levé straně silnice asi 20 metrů od vozu.

Další svědek se s přítelkyní vracel ze směny do Dubé. „Zastavili jsme a chtěli jsme pomoci. Byla velká tma, jen v audi hrála hrozně nahlas muzika,“ přiblížil muž.

Parta dlouholetých kamarádů si prý výlet k Máchovu jezeru naplánovala pár dní předem. Jak obžalovaný vzpomínal, chtěli si zablbnout, popít, pobavit se. Od chaty jeli taxíkem do Doks, kde ochutnali rybí speciality a popíjeli alkohol a zpět se vydali zase vozem taxislužby. „Byl jsem opilý na tu moji maximální hranici,“ přiznal obžalovaný. Nechtěl sdělit, proč se pak s Václavem P. rozhodli ještě k noční projížďce jeho autem. „Nevzpomínám si. Nikdy v životě by mě nenapadlo požít alkohol ani marihuanu a jet.“

Odborníci nezjistili u obou automobilů žádné technické závady. Vozovka byla suchá, asi deset stupňů nad nulou, bylo hezky. Obžalovaný Jiří S. mohl střetu zabránit, kdyby jel pomaleji. Ze 120 kilometrové rychlosti stihl u zatáčky přibrzdit jen na 114 km/h a řidič v protijedoucím vozidle VW, který jel rychlostí 76 km/h, už nemohl nijak srážce zabránit. Soud bude pokračovat koncem července.