Specifikum Vysočiny je v tom, že ráda zahaluje události tajemstvím. Následující výběr případů z 90. let minulého století je toho důkazem.

Záhadná smrt baronky

V létě 1999 otřásla Vilémovem – Klášterem na Havlíčkobrodsku smrt dcery tamního majitele zámku. Tehdy osmadvacetiletá Mary Elizabeth Reiská, které nikdo neřekl jinak než Molly, byla nalezena bez známek života v zámeckém parku. Její smrt byla od začátku podezřelá. Policie nakonec případ uzavřela jako smrt bez cizího zavinění – pravděpodobně sebevraždu.

Tento text vydává Deník v souvislosti s vysíláním seriálu České televize Devadesátky. Je součástí série článků, které vydáváme vždy v neděli odpoledne. Na regionálních webech Deníku se můžete těšit na souhrn nejvýznamnějších kauz devadesátých let v regionech, rozhovory s vyšetřovateli i investigativními novináři, ale také herci či tvůrci seriálu.

„Dodnes jsem přesvědčená, že Molly někdo zavraždil,“ svěřila se už před lety Deníku Vladimíra Rubinsteinová, životní partnerka otce Molly Vladimíra Reiského, který zemřel dva roky po dceři. Až do své smrti si i on myslel, že jeho dcera zemřela vinou někoho jiného. Zda to byla sebevražda, vražda, či nešťastná náhoda, se už zřejmě nikdo nedozví. Nezodpovězených otázek totiž zůstalo mnoho.

Molly nebyla rozhodně typ, který by se svěřoval. S otcem své problémy prakticky nerozebírala. Její život byli koně a v jejich přítomnosti trávila celé dny. Patrně měla velmi složitý vnitřní život, který nedokázala ventilovat. Psala si však deníček, v němž nebyl jediný náznak, že by toho měla dost a chtěla skončit se životem.

„Ona chtěla žít se svým tátou a pokračovat v tom, co dělala. Jejím snem bylo jezdit rovinné dostihy. Vladimír se moc snažil najít pravdu i viníka. Policie podle mého názoru tehdy reagovala velmi neprofesionálně a případ uzavřela jako sebevraždu. To Vladimíra rozzlobilo natolik, že se obrátil dokonce na americkou ambasádu. Všemožně se snažil o otevření případu. Přestože se mu to nakonec povedlo, nebylo to nic platné,“ připomněla Rubinsteinová.

Tělo Molly bylo nalezeno v zahradním jezírku. Měla ránu na kořeni nosu a byla bez bot.

Posledních několik dní před smrtí prý měla z něčeho strach. Údajně se jí děly divné věci. Kromě povolených šroubů u auta musela řešit i záhadná zranění koní. Zřejmě se ji někdo snažil psychicky zdeptat. Nutno se také ptát, kdo by měl ze smrti Molly prospěch. S odstupem času je jasné, že o majetek nešlo. Ve hře zůstává milenecký trojúhelník.

A co záhada sundaných bot? Pro Vladimíru Rubinsteinovou je tato okolnost asi jediná, kterou dokáže racionálně vysvětlit: „Američané jsou zvyklí chodit bosí a Molly po parku bosá chodila často.“

Vražda dítěte

V březnu 1997 bylo v požární nádrži ve Věstíně u Bystřice nad Pernštejnem nalezeno tělíčko tříleté dívky. Vrah dítě pohlavně zneužil a uškrtil.

Místní mají případ pořád v paměti. „Už je to dlouho, co se to stalo. Lidé pomalu zapomínají. Měli strach, protože nikdo nevěděl, kdo holčičku zavraždil,“ zavzpomínal po letech starosta Věstína Petr Janoušek.

Policie tehdy obvinila dvaadvacetiletého Milana H., který do Věstína jezdil se svou družkou a její dcerou na chatu a právě on tělo dívenky našel. Znalci dospěli k názoru, že dívku zavraždil ten, kdo ji našel, protože byla ve vodě jen chvilku. Hrozilo mu dvacet let vězení, jenže přímý důkaz policistům chyběl. Psychologové obviněného označili za člověka s pedofilními, sebestřednými a sadistickými sklony. Milan H., ale nakonec ve vězení neskončil. Soudy si kauzu přehazovaly a v září 2005 dospěly k osvobozujícímu rozsudku. Milan H. zmizel na Novém Zélandu a vražda děvčátka zůstala dodnes nepotrestaná.

Kauza bahamských akcií

Největší hospodářskou kauzou na Vysočině v 90. letech minulého století byl případ takzvaných bahamských akcií spojených s firmou ICOM podnikatele Zdeňka Kratochvíla z Jihlavy. Šlo o miliardy korun, desítky let vězení a taky o pardon prezidenta.

Celá kauza se táhla dlouhých třináct let a šlo o poměrně jednoduchý podvod. Podle soudu jedna z firem, založených na Bahamských ostrovech, prodávala mezi lety 1994 – 1998 bezcenné akcie firmám v České republice, v nichž působila skupina obviněných. Celkem tak měli podle soudu na svědomí škodu přes jednu miliardu. Podstatou bylo, že prodejem akcií s nulovou hodnotou získávali peníze na nákup jiných akcií od společností, v nichž chtěli získat rozhodující podíl.

Hlavní postavou byl podle soudů bývalý manažer ICOMu Radek Leopold. Odsouzen byl na deset a půl roku. Odsouzeni byli také Ivo Leopold (nyní Martin Millera), Jaroslav Leopold, Ivan Domecký, Miloslav Havlík a Pavel Jaitner. Pravomocný verdikt padl v roce 2011. Další obvinění byli viny zproštěni.

V případu figuroval i Zdeněk Kratochvíl. Kvůli údajné duševní nemoci ale v roce 2008 dostal milost od tehdejšího prezidenta Václava Klause. V letech 2014 a 2015 pak byla společnost ICOM Transport jedním z největších sponzorů Institutu Václava Klause, díky čemuž se Zdeněk Kratochvíl stal středem kontroverze ohledně možného spojení mezi tímto sponzoringem a jeho vztahy s Klausem v době, kdy byl prezidentem. Leopold, Miller i jejich otec Jaroslav Leopold se nástupu trestu dlouho vyhýbali. Ve vězení skončili až v roce 2012.