Bývalí manželé ze středočeské Litně se dostali do sporu s bývalým majitelem plzeňského Carimexu Davidem Houserem. Ten jim do domu, kde dosud bydleli, nastěhoval jinou rodinu. Případ už řeší i policie.

V Litně se rozhořel spor kvůli domu, kam bývalý majitel plzeňského Carimexu nastěhoval narychlo jinou rodinu. | Video: se svolením J. Sobkiewicze

Když se Jiří Sobkiewicz a jeho bývalá manželka, s níž stále sdílí společnou domácnost, vrátili koncem července z výletu domů do středočeské Litně, nevěřili vlastním očím. Venku stál cizí automobil a v domě, kde žili přes deset let, byly odvrtané zámky a byla tam nastěhována romská rodina.

Ta se jim prokázala nájemní smlouvou, kterou sepsala s Davidem Houserem, jenž si na objekt Sobkiewiczových dělá zálusk a jehož zná plzeňská veřejnost jako bývalého majitele nechvalně proslulého Carimexu. I po dvou týdnech nezvaní nájemníci v objektu žijí, zatímco Sobkiewiczovi si museli narychlo zařídit nové bydlení.

Sousedský spor může vzniknout i kvůli plotu. Právník radí, jak situaci řešit

Spolu se svým právníkem, plzeňským advokátem Petrem Kuběnou, kritizují postup policie, která podle nich nejednala tak, jak měla. Jsou totiž přesvědčeni, že Houser nemá žádné právo nakládat s domem. Podnikatel s trvalým bydlištěm na radnici v Přešticích ale trvá na tom, že díky věcnému břemenu měl právo Romy do objektu nastěhovat. Případ po stížnosti Kuběny na Policejní prezidium a pokynu státního zastupitelství již řeší i berounská policie.

Kdo má s domem právo nakládat?

Historie problému sahá dávno do minulosti. Na objekt, kde Sobkiewiczovi bydlí od roku 2012, získal Houser v roce 2013 věcné břemeno. Obě strany se ale neshodnou, zda nyní může s domem nakládat či nikoli. „Jeho právo je jednoznačně promlčené,“ tvrdí advokát Kuběna, jehož si Sobkiewicz najal po obsazení domu. Houser s tím ale nesouhlasí. „Už od loňského srpna mám od Policie ČR potvrzení, že na základě tohoto věcného břemene do nemovitosti vstupovat mohu a nedopouštím se tak porušování domovní svobody,“ oponuje Houser.

Zdroj: se svolením J. Sobkiewicze

Situace je o to komplikovanější, že Sobkiewiczovi jsou v konkurzu a jejich dům byl v půli června vydražen za šest milionů. Zatím je ale nikdo nekontaktoval. „Věřili jsme, že bychom se mohli s novým majitelem dohodnout na pronájmu a on by nás tam nechal. Kdyby ne, odstěhovali bychom se,“ říká Sobkiewicz s tím, že o střechu nad hlavou přišli ale mnohem dříve a naprosto nečekaně.

Problém s novými obyvateli

Byla neděle 30. července, když zjistili, že jejich dům má nové obyvatele. „Volali jsme 158 a tam nám řekli, ať se všichni dohodneme. Nakonec jsme se s těmi Romy domluvili tak, že oni odjedou a přijedou za týden a vše vyřešíme. A skutečně nám koupili nové zámky, dali mi klíče a odjeli a nechali nás v domě. V ten den respektovali to, že policie na ně tlačila, že se musíme dohodnout,“ líčí muž s tím, že dohoda sice zněla, že se Romové vrátí až příští neděli, ale hned následující den se začali ozývat a vyhrožovali, že se nastěhují okamžitě.

Poničený zámek, poškozené vstupní dveře a tyče, které považoval za zbraně - to vše našel Jiří Sobkiewicz v domě, kde dosud bydlel s exmanželkou.Zdroj: se svolením Jiřího Sobkiewicze

„Byla to hrozná situace, ve stresu byla bývalá manželka i naše zvířata, dva psi a kočka. Tak jsme se dohodli, že partnerka se dočasně odstěhuje, našla azyl v rodině, a já v domě zůstanu. Raději jsem ale stěhoval vše cennější pryč. Ve středu mi najednou Romové zavolali, že tam už zase bydlí, že to mají povolené od pana Housera. Když jsem byl pryč, tak přijeli podruhé, znovu odvrtali zámky a nastěhovali se,“ vypráví Jiří Sobkiewicz.

„Nechtěli mi umožnit přístup do domu, tak jsem volal policii. Ta je donutila, aby mi aspoň dali klíč od mého domu. Jenže bydlí tam romská rodina s asi deseti dětmi a já se tam bojím jít. Když jsem byl předtím za asistence policie uvnitř, viděl jsem za dveřmi dřevěné latě, což byly podle mne zbraně připravené na mě. A oni mi v nepřítomnosti policie vyhrožovali, takže se logicky bojím,“ říká s tím, že od té doby se už domů s exmanželkou vrátit nemohli.

Kritika policie

On i Kuběna kritizují postup policie, ať už na místě, nebo po podání trestního oznámení, sepsaného ještě koncem července. „Když jsme podávali trestní oznámení na policii v Berouně, tvrdili nám, že jde o občansko-právní spor. Tak to ale vůbec není, postup policie byl v rozporu s právními předpisy. Zákon jednoznačně říká, že je třeba zachovat pokojný stav a pak to případně řešit žalobou. Zastání jsem našel až na Policejním prezidiu, které to předalo státnímu zastupitelství,“ vysvětluje Kuběna s tím, že až poté začala policie jednat.

Houser ale trvá na tom, že on je v právu. To, že jednat začal až bezmála rok poté, co obdržel již zmíněný dokument, a postupoval výše uvedeným způsobem, vysvětluje tím, že se marně snažil se Sobkiewiczem dohodnout po dobrém, a také tím, že musel jednat rychle. „Ta rodina, a myslím, že není vůbec podstatné, zda je romská či nikoli, jsou slušní lidé. V té době měli kde bydlet, bydleli slušně, ale stala se jim rodinná tragédie, kdy se potřebovali odstěhovat ze svého bytu, kde jim to vše připomínalo. Tak jsem jim chtěl vyjít vstříc a muselo to být rychle,“ nabízí svoji verzi Houser.

Budiž tma, sousede. Zastínění končí i u ombudsmana. Právník radí, jak se bránit

Ten odmítá i Kuběnovo tvrzení, že Romy narychlo do objektu nastěhoval proto, aby pak mohl vydírat nového vlastníka, jenž objekt vydražil za miliony, aniž by měl tušení, že tam najde početnou romskou rodinu s nájemní smlouvou v kapse. „Co se týče nového vlastníka, tak mě je úplně jedno, kdo to vlastní. Já mám věcné břemeno, tak ať si to vlastní, kdo chce,“ reaguje Houser.

Patovou situaci tak bude muset rozseknout policie, která se věcí již zabývá. „Mohu potvrdit, že 4. srpna byly zahájeny úkony trestního řízení na základě pokynu státního zástupce, a to pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Žádné konkrétní obvinění ale nepadlo,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí berounské policie Barbora Schneeweissová.