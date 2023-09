Po sociálních sítích se šíří další hoax nebo-li klamavá zpráva. Podle dotyčného příspěvku, který policie zveřejnila na sociální síti X, dva Ukrajinci pobodali v Doksech české mladíky. Jeden měl být nalezen mrtvý v Máchově jezeře, pro druhého údajně letěl vrtulník.

Máchovo jezero. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

„Další ze série naprostých lží. Nic takového se samozřejmě nestalo a autorovi či autorce doporučujeme v zájmu ušetření času nás dobrovolně navštívit na služebně českolipské kriminální policie,“ připojila policie k příspěvku.

„Tak kamaráde, v Doksech pobodali dva Ukrajinci dva český kluky. Jeden umřel, našli ho v Machači. Ty zm*di ho hodili do jezera. Pro druhého přiletěl vrtulník. Byl v kritickém stavu. Je zakázáno o tom mluvit, hlavně policie a záchranáři mají přísný zákaz. Ty zm*di tady hledal vrtulník, ale jestli je chytli, nevím. Stalo se to cca před 20 dny. Rozmazni to. Máš na to páky,“ stojí v příspěvku.

Podle krajské mluvčí policie Ivany Balákové služba kriminální policie a vyšetřování českolipského územního odboru neeviduje v letošním roce žádnou vraždu, a to ani ve fázi pokusu. V souvislosti s napadením nožem nepřijali žádnou informaci od zdravotnické záchranné služby, která by nějakého pacienta s bodným poraněním ošetřovala.

„Protože se facebookový příspěvek nezakládá na pravdě, zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy,“ řekla Deníku Baláková s tím, že autorovi příspěvku hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.