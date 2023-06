Radka má se svým partnerem dvojčata ve věku 2,5 roku. Muž ji fyzicky napadal a jeho útoky byly natolik hrubé, že se bála o své zdraví a rozhodla se ze vztahu odejít. Nevěděla ale jak, proto kontaktovala krizovou linku organizace Rosa. „Probraly jsme s ní základní bezpečnostní plán a domluvily se s ní na termínu konzultace. Když Radka přišla na konzultaci, měla na sobě ještě viditelné stopy po útoku partnera, který ji zbil poté, co mu odmítla dát poslední peníze z rodičovské,“ vylíčila vedoucí odborného sociální poradenství organizace Rosa Branislava Marvánová Vargová.

V Česku přibývá domácího násilí i rozvodů. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

„Radka byla od začátku naší spolupráce rozhodnutá vztah ukončit, ale bála se reakce svého partnera, který ji dlouhodobě zastrašoval tím, že ji připraví o děti, pokud by udělala cokoliv, co by se mu nelíbilo. Věděla, že její partner je mstivý a je schopen svoje hrozby splnit,“ dodala.

Situace eskalovala dalším útokem. Tentokrát ji partner napadl v přítomnosti dětí. Ty tak viděly, jak táta drží mámu pod krkem a řve na ni: „Ty zas-aná krávo! Je mi to jedno, klidně tě zabiju a pak si to půjdu odsedět.“ Radka využila chvilkové nepozornosti partnera a zavolala policii.

Než přivolaná hlídka přijela, partner z bytu utekl. Žena znovu volala na krizovou linku Rosy. Bála, co se bude dít, až partner zjistí, že přivolala policii. Nedokázala si představit, že by v bytě měla v tu chvíli zůstat. „Nabídli jsme jí možnost přijetí na krizový pobyt a Radka tuto nabídku přijala,“ uvedla Vargová.

Nástup do krizového bytu proběhl ještě ten den. Pracovnice krizového centra Rosalin pomohly Radce se vším, co bylo nutné vyřídit: lékařské ošetření, informování sociálky o situaci v rodině, doprovod na policii. Také bylo potřeba zajistit potřeby dětí, které zažily silně traumatickou situaci.

Traumatizující schůzky

Radce začaly od partnera chodit zprávy, kde ji osočoval z únosu dětí, vyhrožoval jí fyzickou likvidací, byl vůči ní hrubý a vulgární. Už během krizového pobytu Radka s pracovnicemi řešila, kam půjde s dětmi, když její byt není bezpečný. Rozhodla se přijmout nabídku na ubytování v azylovém domě Rosa, který má utajenou adresu.

Radka na základě doporučení pracovnic pravidelně informovala pracovnici sociálky, jež dostala případ jejich dětí na starost. Pracovnice však zastávala názor, že to, co se děje mezi rodiči, si mají vyřešit spolu. A pokud toho nejsou schopni, musí jim pomoci odborník. Navrhla jim tedy rodinnou terapii.

Před prvním sezením čekal na Radku partner před budovou, a než došli ke správným dveřím, polohlasem na ni chrlil nadávky a výhrůžky. Mimo jiné jí pohrozil, že pokud ona z něj bude dělat násilníka, udělá z ní blázna a zařídí, aby byly děti radši v dětském domově. Pro Radku je každé setkání s jejím bývalým partnerem stresující, protože se jí v jeho přítomnosti vybavují různé traumatické situace, které s ním zažila.

Na další setkání už raději přišla v doprovodu své kamarádky. Po ukončení sezení požádala terapeuta, aby mohla odejít první a on tam s jejím expartnerem ještě pár minut zůstal. Potřebovala totiž bezpečně odjet bez rizika, že ji muž bude sledovat.