"Kriminalisté mužům (r. 1972) sdělil obvinění z trestného činu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy," uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

"Za použití podomácku sestrojeného laboratorního zařízení a k tomu potřebných chemikálií a farmaceutických přípravků měli vyrábět dosud nezjištěné množství metamfetaminu tzv. pervitinu. Z části ji měli užívat jak pro svoji potřebu, tak prodávat jiným uživatelům návykových látek," popsala Michalíková.

Policisté provedli na dvou místech v Ostravě domovní prohlídky, při kterých byly zajištěny důležité věci pro trestní řízení. Těmi byly například váhy, prázdné uzavíratelné sáčky, různé chemikálie, ale také léky sloužící k výrobě pervitinu

Trestní stíhání je u obou mužů vedeno vazebně. Při výslechu se k danému skutku nepřiznali. Ve výslechu jeden z mužů měl uvést, že léky, které byly při domovní prohlídce zajištěny, měly být vitamíny.





"Jeden z důvodně obviněných mužů měl distribuovat několik gramů pervitinu již od roku 2015 do současnosti. Uživatelé buď za dodané zboží platili 1000,- Kč / 1 gram, nebo výměnou donesli nákup jídla či cigaret. Nyní mu za toto jednání hrozí pobyt za mřížemi od jednoho do pěti let," doplnila závěrem mluvčí policie s tím, že druhý z důvodně obviněných mužů byl za obdobný skutek již odsouzen a potrestán, přesto měl drogu vyrábět i distribuovat nejméně od března 2020 do současnosti. Nyní mu hrozí trest odnětí od dvou do deseti let.